Петра и Павла 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках

В этот день чтят память святых апостолов Петра и Павла.

В воскресенье, 12 июля, отмечается День Петра и Павла — один из важных праздников в православном календаре. В этот день чтят память святых апостолов Петра и Павла.

Петр был свидетелем первых чудес Иисуса, очевидцем Преображения и крестных страданий Христа, Павел же, бывший сначала гонителем христиан, встретился уже с Христом воскресшим.

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Оба апостола приняли мученическую смерть от рук язычников за распространение христианства. Эта дата - 12 июля (29 июня по старому стилю) - стала днем ​​их памяти.

День апостолов Петра и Павла завершает собой Петров пост (сам праздник не входит в число дней этого поста).

Петра и Павла: традиции, что можно и нельзя делать

В этот праздник принято было устраивать «гулянки Петровки», водить хороводы. Считается, что до этого дня необходимо навести порядок в своем доме.

В день памяти первоверховных апостолов нельзя ругаться и сквернословить. В праздник Петра и Павла стоит попросить прощения и забыть все разногласия с близкими людьми.

День 12 июля нужно посвятить духовным делам, чтению Библии. Верующие традиционно идут на церковную службу.

Под запретом — тяжелый физический труд. Шить, вязать, вышивать и заниматься рукоделием в праздник Петра и Павла также нельзя. На Петра и Павла не заключают браки.

Любой православный праздник не может обойтись без теплых и добрых поздравительных слов. УНИАН вам в этом поможет, составив подборку лучших поздравлений с Днем Петра и Павла.

Петра и Павла 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

***

С Днем апостолов святых -

Павла и Петра!

Вам желаю благ простых -

Радости, добра.

Вера пусть в сердцах живет,

Украшая мир.

А в душе любовь цветет,

Как весной жасмин!

***

Свято Петра й Павла прийшло,

Щастя всім нам принесло.

Хай за все Бог віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

Петр и Павел – день убавил,

Так в народе говорят,

Зато здоровья всем доставил,

Каждый этой дате рад.

Потому что в праздник этот,

За окошком благодать,

Это серединка лета,

Эмоций светлых не сдержать,

И пожеланий теплых тоже,

Желаю мира и добра,

Пусть помогает всем нам Боже,

Пусть будет жизнь наша светла!

***

С днем Петра и Павла поздравляю.

Утром с чистым сердцем помолись.

Я от всей души тебе желаю,

Чтоб вошла удача в твою жизнь.

Каждый миг пусть радостью наполнится,

Пусть задор всегда в тебе горит,

И пусть все мечты твои исполнятся

И Господь всегда тебя хранит.

***

С днем Петра и Павла поздравляю!

Пусть сойдет на вас их благодать,

Счастья, радости, любви желаю,

Никогда от печали вам не знать!

***

Нынче правят именины

И Петры, и Павлы,

От души Вас поздравляем

И желаем славы.

Чтоб друзья не предавали,

Близкие любили,

А начальство — восхищалось,

И всегда хвалили.

С Днем Петра и Павла: поздравления в прозе и открытках

***

Петров пост подошел к концу, и мы торжественно отмечаем праздник двух святых. Все плохое забывается, а все лучшее непременно ждет впереди. Счастья всем, радости и светлой веры, которая поможет нам во всем!

***

Все верующие встречают сегодня великий праздник – День Петра и Павла. Невозможно утаить добрые слова в столь светлую дату. Я хочу пожелать всем и каждому, чтобы два этих великих святых оберегали ваши сердца, защищали ваши дома и помогали в каждом добром деле.

***

Пусть в светлый День Петра и Павла в жизнь войдет радость, благодать, надежда и вера в свои силы.

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