Петра и Павла 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках
В воскресенье, 12 июля, отмечается День Петра и Павла — один из важных праздников в православном календаре. В этот день чтят память святых апостолов Петра и Павла.
Петр был свидетелем первых чудес Иисуса, очевидцем Преображения и крестных страданий Христа, Павел же, бывший сначала гонителем христиан, встретился уже с Христом воскресшим.
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Оба апостола приняли мученическую смерть от рук язычников за распространение христианства. Эта дата - 12 июля (29 июня по старому стилю) - стала днем их памяти.
День апостолов Петра и Павла завершает собой Петров пост (сам праздник не входит в число дней этого поста).
Петра и Павла: традиции, что можно и нельзя делать
В этот праздник принято было устраивать «гулянки Петровки», водить хороводы. Считается, что до этого дня необходимо навести порядок в своем доме.
В день памяти первоверховных апостолов нельзя ругаться и сквернословить. В праздник Петра и Павла стоит попросить прощения и забыть все разногласия с близкими людьми.
День 12 июля нужно посвятить духовным делам, чтению Библии. Верующие традиционно идут на церковную службу.
Под запретом — тяжелый физический труд. Шить, вязать, вышивать и заниматься рукоделием в праздник Петра и Павла также нельзя. На Петра и Павла не заключают браки.
Любой православный праздник не может обойтись без теплых и добрых поздравительных слов. УНИАН вам в этом поможет, составив подборку лучших поздравлений с Днем Петра и Павла.
Петра и Павла 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках
***
С Днем апостолов святых -
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых -
Радости, добра.
Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!
***
Свято Петра й Павла прийшло,
Щастя всім нам принесло.
Хай за все Бог віддячить,
І усі гріхи пробачить!
***
Петр и Павел – день убавил,
Так в народе говорят,
Зато здоровья всем доставил,
Каждый этой дате рад.
Потому что в праздник этот,
За окошком благодать,
Это серединка лета,
Эмоций светлых не сдержать,
И пожеланий теплых тоже,
Желаю мира и добра,
Пусть помогает всем нам Боже,
Пусть будет жизнь наша светла!
***
С днем Петра и Павла поздравляю.
Утром с чистым сердцем помолись.
Я от всей души тебе желаю,
Чтоб вошла удача в твою жизнь.
Каждый миг пусть радостью наполнится,
Пусть задор всегда в тебе горит,
И пусть все мечты твои исполнятся
И Господь всегда тебя хранит.
***
С днем Петра и Павла поздравляю!
Пусть сойдет на вас их благодать,
Счастья, радости, любви желаю,
Никогда от печали вам не знать!
***
Нынче правят именины
И Петры, и Павлы,
От души Вас поздравляем
И желаем славы.
Чтоб друзья не предавали,
Близкие любили,
А начальство — восхищалось,
И всегда хвалили.
С Днем Петра и Павла: поздравления в прозе и открытках
***
Петров пост подошел к концу, и мы торжественно отмечаем праздник двух святых. Все плохое забывается, а все лучшее непременно ждет впереди. Счастья всем, радости и светлой веры, которая поможет нам во всем!
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Все верующие встречают сегодня великий праздник – День Петра и Павла. Невозможно утаить добрые слова в столь светлую дату. Я хочу пожелать всем и каждому, чтобы два этих великих святых оберегали ваши сердца, защищали ваши дома и помогали в каждом добром деле.
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Пусть в светлый День Петра и Павла в жизнь войдет радость, благодать, надежда и вера в свои силы.
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