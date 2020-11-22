День сына в целом празднуется в ноябре дважды. Сегодня – первая, более популярная, из этих дат.

Ежегодно 22 ноября отмечается День сыновей (или сына).

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годЭтот праздник является неофициальным и имеет альтернативную дату – 25 ноября. Объясняется это тем, что официальная дата празднования Дня сыновей пока не определена. Многие отдают предпочтение все же первому дню, то есть сегодняшней дате.

Праздник День сыновей является довольно молодым. Мало известно и об истории его происхождения. Он продолжает традиции уже привычных и устоявшихся празднований, посвященных матери и отцу.

Конечно же, в этот день принято поздравлять с Днем сыновей. Чтобы облегчить поиск необходимых искренних слов, УНИАН собрал лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках.

С Днем сыновей - стихотворные поздравления и открытки

***

Сегодня праздник необычный:

Поздравим их мы поскорей —

Тех, у кого в семье мальчишки —

С прекрасным днем, с Днем сыновей.

Пусть сыновья растут на радость,

Чтоб был в семье покой, уют.

Пусть обеспечат вашу старость

И только радость в дом несут.

***

В День сыновей, родной сынок,

Тебе всех благ, добра желаю!

Пусть охраняет тебя Бог,

Пускай не будет счастью края!

Будь сильным, смелым, не хворай,

Осуществляй свои мечты!

Тебя люблю всем сердцем, знай,

Ведь всех дороже в мире ты!

***

Сегодня праздник сыновей.

И это праздник каждой мамы,

Ведь нету ничего важней —

Чтоб вырос сын, хороший самый.

Сыночек, с праздником тебя!

Спасибо, что такой хороший,

Любимый, вырос у меня,

Хоть и бывало в жизни сложно.

Желаю в жизни бед не знать,

Счастливым самым быть на свете.

Еще хочу я пожелать,

Такими же чтоб были твои дети!

***

И сын, и дочка — все для мамы дети,

Но есть особый праздник на планете

Для всех матерей —

Это День сыновей!

Ведь сын — надежда и опора,

В нем — сила, мужество, всех дел основа,

Вас с этим праздником я поздравляю,

Пусть ангел вас хранит, оберегает!

***

Всех, у кого есть сыновья,

Вас поздравляю я, ура!

Пусть смелыми они растут,

Любовь и счастье пусть их ждут.

Пусть сына ангелы хранят,

Всех маленьких, больших ребят!

Желаю радости, здоровья,

Ведь для семьи сынок — опора!

***

Кто такой — сыночек?

Сто бессонных ночек,

Тысяча страданий,

Миллион признаний!

Сын — подарок папе,

Он — защитник маме,

Главный шалунишка,

"Дорогой" мальчишка!

Поздравления с Днем сыновей в прозе и картинках

***

С Днем сыновей! Пусть сынуля радует и вдохновляет, становиться опорой и поддержкой! Желаю найти в нем друга, защитника и помощника! Пусть его жизнь будет яркой и красивой, радостной и осмысленной!

***

Опору и защиту, сыновья дают, и все тепло направлено лишь на оберег их покоя. Желаю стремиться, развиваться и побеждать все преграды. Желаю добиваться, хранить и умело пользоваться тем, что преподносит жизнь. С Днем сыновей!

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В этот символичный праздник, хочется напомнить, что сыновья — это те мужчины, которых действительно невозможно разлюбить! Пусть каждый сынишка от мало до велика чувствует любовь и поддержку своей семьи!

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Сегодня особенный день для всех родителей мальчиков — день сыновей! Хочется от всей души поздравить семьи, в которых подрастают наши будущие защитники и сорванцы! Желаю вам понимания и терпения в их воспитании, счастливого взаимно проведенного времени, побольше радостных событий и поменьше семейных неурядиц!

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Автор: Алина Вишневская