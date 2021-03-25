Этот праздник был учрежден указом Леонида Кучмы в 2001 году.

Сегодня в Украине отмечается национальный профессиональный праздник – День Службы безопасности (СБУ). Появилось оно в официальном календаре по указу президента Украины Леонида Кучмы от 22 марта 2001 года. Дата праздника выбрана неслучайно, ведь 25 марта 1992 года Верховная рада Украины приняла закон «О Службе безопасности Украины». Работники СБУ защищают суверенитет Украины, нашу территориальную целостность и права и свободы украинских граждан.

Поздравления и открытки с Днем СБУ

День службы безопасности страны

Сегодня отмечает Украина.

Для нас такие праздники важны.

Так будь же, СБУ, непобедима!

Тебя же, как работника ее,

Хочу я с удовольствием поздравить.

Пусть у тебя прекрасно будет всё.

И праздник на отлично тебе справить!

Всех, кто отвечает за безопасность и покой населения нашей страны, поздравляем с профессиональным днем. Пусть вас хранит Бог от всякой беды и ни на шаг не отходит Ангел Хранитель. Возвращайтесь каждый день в свои дома в целости и полном здравии. Спасибо вам за наш покой и безопасность.

С праздником я поздравляю

Всех, кто служит в СБУ,

Низкий вам поклон за доблесть

За работу вашу шлю.

Сил желаю и здоровья,

Пусть награды вас найдут,

Дома ждет пусть понимание,

Обожание, уют.

Служба безопасности

За всю страну в ответе,

Сотрудникам я в праздник

Шлю приветствия эти.

Желаю, чтобы сильные были

Душой вы и телом,

И легко справлялись,

Чтобы с любым делом.

Преступность и террор,

Чтобы на корню душили,

Чтобы в полной безопасности

И в мире все мы жили.

Безопасность для страны —

Это очень важно,

Вы за эту безопасность

Боритесь отважно!

В день такой великолепный

Мы вас поздравляем,

И простого очень счастья

От души желаем!

Чтоб шпионов всех подряд

Вы переловили,

Чтобы лучше всех на свете

Вы, ребята жили!

Поздравляю с Днем СБУ. Хочу пожелать всегда стоять на верной страже безопасности и покоя Украины, оставаться в любой ситуации сильным и храбрым человеком, в любом деле постигать огромный успех и невероятную удачу, стремиться к высоким целям и своим желаниям, жить в достатке и благополучии.

***

В День СБУ я пожелаю усердно трудиться, защищать Украину и ее жителей, не терять ни единого шанса на удачу, всегда устремляться вперед, постигая на пути успех и победы. Желаю крепкого здоровья, отваги сердца и мужества души. Пусть будет в безопасности наше государство, и в благополучии каждый гражданин.

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Автор: Екатерина Пулатова