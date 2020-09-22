Лучшие поздравления с астрономическим началом осени.

Сегодня, 22 сентября наступает осеннее равноденствие. Этот день является астрономическим началом осени в северном полушарии и приходом весны – в южном.

Читайте такжеДень осеннего равноденствия: что важно сделать, приметы и запретыТак, день по своей продолжительности сегодня становится равным ночи, а сутки делятся ровно пополам – на светлую и темную часть. Затем световой день начнет постепенно уменьшаться, пока не достигнет своего минимума 22 декабря. А уже в 20-числах марта продолжительность дня и ночи снова сравняется.

Таким образом, всего такое явление происходит дважды в год: весной и осенью.

УНИАН собрал самые яркие поздравления в стихах с этим астрономическим явлением, а также красивые открытки и картинки.

Поздравления с осенним равноденствием в стихах

***

Лето кончилось нежданно,

Осень листья с веток рвёт.

И летят, и машут странно,

Листья желтые, как мед.

В лужах небо тучи плавит,

Солнце — мутное пятно.

Между днём и ночью ставит,

Осень вечная "равно".

***

Чернеет ночь, за ней стучится день

И клином уплывает с журавлями.

Кто сильный? Кто опустит полутень,

А после поменяется местами?

День равноденствия, опавшею листвой,

Померясь силами и все ж не выиграв споре,

Чередуются и в дымке грозовой

Равны... О чем промолвят зори.

***

День осеннего равноденствия сегодня,

И нету повода грустить.

Душу пора в полет отправить,

От радости она должна парить.

Хочу улыбок в этот день увидеть море,

Лжи пелена пускай изыдит навсегда.

Чтоб семьи ваши процветали,

Любви пускай напьются их сердца.

***

За окном играет осень,

Листья с яблони смахнула,

Равноденствие к нам в гости

На денёчек заглянуло.

Пусть и дальше солнце с ночью

Делят сутки меж собою,

А тебе желаю очень

Благ и крепкого здоровья!

***

И ночь и день по времени равны,

Природа видит золотые сны,

Осенних листьев пляшет марафон,

Птиц улетающих нам слышен стон,

Печаль тихонько сердце вновь сожмет,

У каждого уж убран огород,

Друг другу говорят приветствия

В день осеннего равноденствия.

С осенним равноденствием – поздравительные открытки

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Автор: Алина Вишневская