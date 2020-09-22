Сегодня, 22 сентября наступает осеннее равноденствие. Этот день является астрономическим началом осени в северном полушарии и приходом весны – в южном.
Читайте такжеДень осеннего равноденствия: что важно сделать, приметы и запретыТак, день по своей продолжительности сегодня становится равным ночи, а сутки делятся ровно пополам – на светлую и темную часть. Затем световой день начнет постепенно уменьшаться, пока не достигнет своего минимума 22 декабря. А уже в 20-числах марта продолжительность дня и ночи снова сравняется.
Таким образом, всего такое явление происходит дважды в год: весной и осенью.
УНИАН собрал самые яркие поздравления в стихах с этим астрономическим явлением, а также красивые открытки и картинки.
Поздравления с осенним равноденствием в стихах
***
Лето кончилось нежданно,
Осень листья с веток рвёт.
И летят, и машут странно,
Листья желтые, как мед.
В лужах небо тучи плавит,
Солнце — мутное пятно.
Между днём и ночью ставит,
Осень вечная "равно".
***
Чернеет ночь, за ней стучится день
И клином уплывает с журавлями.
Кто сильный? Кто опустит полутень,
А после поменяется местами?
День равноденствия, опавшею листвой,
Померясь силами и все ж не выиграв споре,
Чередуются и в дымке грозовой
Равны... О чем промолвят зори.
***
День осеннего равноденствия сегодня,
И нету повода грустить.
Душу пора в полет отправить,
От радости она должна парить.
Хочу улыбок в этот день увидеть море,
Лжи пелена пускай изыдит навсегда.
Чтоб семьи ваши процветали,
Любви пускай напьются их сердца.
***
За окном играет осень,
Листья с яблони смахнула,
Равноденствие к нам в гости
На денёчек заглянуло.
Пусть и дальше солнце с ночью
Делят сутки меж собою,
А тебе желаю очень
Благ и крепкого здоровья!
***
И ночь и день по времени равны,
Природа видит золотые сны,
Осенних листьев пляшет марафон,
Птиц улетающих нам слышен стон,
Печаль тихонько сердце вновь сожмет,
У каждого уж убран огород,
Друг другу говорят приветствия
В день осеннего равноденствия.
С осенним равноденствием – поздравительные открытки
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