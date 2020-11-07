Всем известно, что 8 марта женщины отмечают Международный женский день. Однако не все знают, что мужская половина человечества тоже отмечает свой праздник - и не один, а целых два раза в году! В ноябре празднуют Всемирный день мужчин и Международный день мужчин.
В этот день принято поздравлять всех представителей мужского пола, дарить им подарки и поддержать комплиментами.
История праздника
Идея праздника - в моральной поддержке мужчин и их вдохновении. Писатель Джордж Киндел выразил мысль, что мужской гормон тестостерон повышает агрессивность и нервозность. Он предложил ввести премию для выдающихся мужчин, которая позволит мужчинам раскрыть себя в творчестве, искусстве, политике и науке. Лауреатами премии станут достойные мужчины, которые меняют мир без насилия. Премия вручалась до 2006 года, а вместе с ней появилась идея отмечать День мужчин.
Организовать праздник мужчин предложил Михаил Горбачев. Его идею поддержала ООН. В 2000 году Всемирный день мужчин был учрежден по инициативе руководства отделения ООН в Вене. Отмечали праздник в первую субботу ноября, которая в этом году выпадет на 7 ноября.
Международный мужской день
Ещё один праздник мужчин отмечается во второй половине ноября. Международный мужской день 19 ноября был основан с целью привлечь внимание к дискриминации мужчин в области общественного права и отцовства, а также к проблемам мужского здоровья.
Поздравления с Днем мужчин
Поздравляю с Всемирным днем мужчин. Желаю быть всегда на высоте, покорять небывалые вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться непоколебимым при любом раскладе жизни, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.
Всем мужчинам: храбрым, сильным,
Деловым, красивым, стильным,
Искренним, надежным, верным
И во всех делах примерным —
В этот день, без исключенья,
Посвящаем поздравленья.
Быть любимцами удачи
Пожелаем вам в придачу,
Бодрость духа не терять
И во всем преуспевать!
Хочу поздравить всех наших самых сильных, умных, красивых, честных, энергичных, целеустремленных мужчин с их праздником — Всемирным днем мужчин! Желаю вам здоровья, хорошего настроения, благополучия, добра, мира, радости, вдохновения, счастья и исполнения желаний!
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