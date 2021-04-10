Милые и искренние пожелания брату и сестре в день праздника.

Сегодня, 10 апреля, отмечается День братьев и сестер. Это прекрасный семейный праздник, день родственных связей, которые на всю жизнь объединяют всех братьев и сестер.

Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаДень братьев и сестер – довольно молодой и не слишком известный праздник. Он призван продолжить славную традицию чествования семейных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми являются братья и сестры, ведь их жилах течет одна кровь.

Праздник медленно приобретает популярность по всему миру. В этот день братья и сестры вручают друг другу подарки, говорят теплые слова, устраивают совместные обеды и ужины. Кроме того, это прекрасная возможность попросить прощения, простить и просто поблагодарить за поддержку и любовь.

УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем братьев и сестер в стихах и прозе, а также в милых открытках и картинках.

День братьев и сестер: поздравления в стихах и прозе

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В день сестер и братьев

Крепких всем объятьев,

Теплых отношений,

Радостных мгновений.

Жить без ссор старайтесь,

Чаще обнимайтесь,

Помощь предлагайте

И не предавайте.

***

Без братишек и сестренок

Жизнь была бы очень скучной,

Лишь они с самых пеленок

Рядом с нами неразлучно.

И поддержат, и помогут,

Их забота безгранична,

Будьте вы хранимы Богом,

Наши братья и сестрички!

***

В день братьев и сестер

Хочу тебя поздравить,

И связь, что между нами,

На все года восславить.

Пусть дружба, понимание

Всегда нас согревают,

Родство дает нам силы,

От бед оберегает.

***

Мой самый близкий человек,

Пусть в судьбе твоей навек

Всё сложится удачно,

Решатся все задачи!

Крепкого здоровья, смеха,

Денег, радости, успеха.

Пусть мечты сбываются и счастьем отражаются!

***

Поздравляю с Днем братьев и сестер. Желаю, чтобы с родным любимым человечком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью, и сокровенным переживанием. Здоровья вам, взаимопонимания, совместных успехов и искренней гордости за победы друг друга.

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В этот день хочу пожелать тебе быть лучшим братом/сестрой в этом мире, дарить свое добро, любовь, сострадание и невероятную поддержку каждый день, никогда не ощущать одиночество и знай, что у тебя есть надежное плечо, несмотря ни на что.

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От всей души поздравляю с семейным днем братьев и сестер. Желаю, чтобы родные и близкие всегда были рядом, семья поддерживала во всем, в сердце царила любовь и доброта, а в глазах читалась радость и вдохновение. Успехов, здоровья и обычного человеческого счастья.

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В этот прекрасный день я искренне поздравляю с прекрасным праздником – днем братьев и сестер, и желаю отличного настроения и новых встреч с самыми близкими и дорогими людьми – сестрами и братьями, чтобы каждое мгновенье в кругу семьи приносило радость и наполняло сердце теплом и заботой.

Поздравления с праздником для сестры и брата

***

Братишка, поздравляю искренне

И крепко обнимаю!

Добра тебе, любви, мира

И радости желаю.

Добро, что даришь людям ты,

Да возвратится тебе стократ,

Всегда удача рядом будет,

Знай, ты - лучший брат!

***

Жизненной тебе удачи,

Чтобы ты только хорошее видел,

И только добрые вести слышал

И обо мне не забыл!

С праздником тебя, брат!

***

С праздником, дорогая сестренка!

Пусть в душе твоей всегда цветет весна.

Жизнь твоя пусть, как фиалка, цветет.

Пусть люди встречаются приветливые.

Здорова будь, красива и вожделенна,

Словно настоящая леди и прекрасная панна.

Пусть улыбаются всегда твои уста,

И проживешь ты, родная, аж до ста!

***

Дорогая моя сестренка,

Поздравления шлю тебе,

Чтоб улыбнулось твое личико,

И места не было печали!

Будь всегда такая же красивая,

Милая, солнечная и сообразительная,

Горя и печали ты не знай,

С радостью жизнь принимай!

С Днем брата и сестры – картинки и открытки

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Автор: Алина Вишневская