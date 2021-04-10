Сегодня, 10 апреля, отмечается День братьев и сестер. Это прекрасный семейный праздник, день родственных связей, которые на всю жизнь объединяют всех братьев и сестер.
Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаДень братьев и сестер – довольно молодой и не слишком известный праздник. Он призван продолжить славную традицию чествования семейных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми являются братья и сестры, ведь их жилах течет одна кровь.
Праздник медленно приобретает популярность по всему миру. В этот день братья и сестры вручают друг другу подарки, говорят теплые слова, устраивают совместные обеды и ужины. Кроме того, это прекрасная возможность попросить прощения, простить и просто поблагодарить за поддержку и любовь.
УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем братьев и сестер в стихах и прозе, а также в милых открытках и картинках.
День братьев и сестер: поздравления в стихах и прозе
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В день сестер и братьев
Крепких всем объятьев,
Теплых отношений,
Радостных мгновений.
Жить без ссор старайтесь,
Чаще обнимайтесь,
Помощь предлагайте
И не предавайте.
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Без братишек и сестренок
Жизнь была бы очень скучной,
Лишь они с самых пеленок
Рядом с нами неразлучно.
И поддержат, и помогут,
Их забота безгранична,
Будьте вы хранимы Богом,
Наши братья и сестрички!
***
В день братьев и сестер
Хочу тебя поздравить,
И связь, что между нами,
На все года восславить.
Пусть дружба, понимание
Всегда нас согревают,
Родство дает нам силы,
От бед оберегает.
***
Мой самый близкий человек,
Пусть в судьбе твоей навек
Всё сложится удачно,
Решатся все задачи!
Крепкого здоровья, смеха,
Денег, радости, успеха.
Пусть мечты сбываются и счастьем отражаются!
***
Поздравляю с Днем братьев и сестер. Желаю, чтобы с родным любимым человечком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью, и сокровенным переживанием. Здоровья вам, взаимопонимания, совместных успехов и искренней гордости за победы друг друга.
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В этот день хочу пожелать тебе быть лучшим братом/сестрой в этом мире, дарить свое добро, любовь, сострадание и невероятную поддержку каждый день, никогда не ощущать одиночество и знай, что у тебя есть надежное плечо, несмотря ни на что.
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От всей души поздравляю с семейным днем братьев и сестер. Желаю, чтобы родные и близкие всегда были рядом, семья поддерживала во всем, в сердце царила любовь и доброта, а в глазах читалась радость и вдохновение. Успехов, здоровья и обычного человеческого счастья.
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В этот прекрасный день я искренне поздравляю с прекрасным праздником – днем братьев и сестер, и желаю отличного настроения и новых встреч с самыми близкими и дорогими людьми – сестрами и братьями, чтобы каждое мгновенье в кругу семьи приносило радость и наполняло сердце теплом и заботой.
Поздравления с праздником для сестры и брата
***
Братишка, поздравляю искренне
И крепко обнимаю!
Добра тебе, любви, мира
И радости желаю.
Добро, что даришь людям ты,
Да возвратится тебе стократ,
Всегда удача рядом будет,
Знай, ты - лучший брат!
***
Жизненной тебе удачи,
Чтобы ты только хорошее видел,
И только добрые вести слышал
И обо мне не забыл!
С праздником тебя, брат!
***
С праздником, дорогая сестренка!
Пусть в душе твоей всегда цветет весна.
Жизнь твоя пусть, как фиалка, цветет.
Пусть люди встречаются приветливые.
Здорова будь, красива и вожделенна,
Словно настоящая леди и прекрасная панна.
Пусть улыбаются всегда твои уста,
И проживешь ты, родная, аж до ста!
***
Дорогая моя сестренка,
Поздравления шлю тебе,
Чтоб улыбнулось твое личико,
И места не было печали!
Будь всегда такая же красивая,
Милая, солнечная и сообразительная,
Горя и печали ты не знай,
С радостью жизнь принимай!
С Днем брата и сестры – картинки и открытки
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