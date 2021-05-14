14 мая отмечаются именины Тамары, а обладательницы этого имени получают поздравления. Сегодня церковь чтит память Тамары Грузинской - царицы Грузии, причисленной к лику православных святых. Имя Тамара означает "финиковая пальма", "смоковница". Женщина с этим именем одновременно уверенная в себе и ранимая. Она имеет разнообразные интересы, не любит монотонность и рутину. Тамара очень уважает своих родителей и бывает строгой к детям.
Поздравления с Днем ангела Тамара
Тамара, желаю тебе в именины,
Чтоб жизнь была радостной, яркой и длинной,
Чтоб все, что хотела, тебе доставалось,
Легко чтоб свершилось, о чем лишь мечталось.
Пусть будет семья очень дружной, сплоченной,
Душа чтоб твоя не была омраченной.
Живи, наслаждайся, цени каждый миг
И помни, что мир наш красив, многолик.
С праздником тебя, Тамара!
Будь веселой. Будь такой:
Доброй, светлой и счастливой.
Прогоняй всю грусть долой.
Пусть удача в твоей жизни
Не предаст, не подведет.
А крепчайшее здоровье
Никогда пусть не уйдет!
Тома, Томочка, Тамара,
Ты прекрасна, спору нет.
Знаем, у тебя есть тайна —
Красоты твоей секрет!
Я тебе желаю дольше
Оставаться молодой,
Милой, доброй и счастливой.
Ну а я всегда с тобой.
Пусть с тобой, Тамара,
Счастье ходит парой,
Чтоб была счастливой,
Желанной и любимой,
В сердце у тебя,
Чтоб любовь жила,
Чтоб дорога жизни
Была ровной, длинной,
К сказке и мечте,
Чтоб тебя вела.
Поздравляю Вас, Тамара,
И желаю лучших дней,
Чтобы светлые полоски
Жизнь толкала к Вам быстрей,
Чтобы каждый удивлялся:
Как у Вас все так легко?
Чтобы Вы смогли забраться
Даже очень высоко.
Тамара, я тебе желаю,
Здоровья, счастья и добра.
Тебя сегодня поздравляю,
Красивой будь такой всегда.
Тамарочка, желаю искренне тебе
Такой же быть всегда красивой.
Пусть будет гладко все в твоей судьбе,
Чтоб оставалась ты всегда счастливой.
Не огорчают пусть невзгоды и печаль,
Пускай проблем вообще не будет.
Здоровье крепким будет, словно сталь,
Порой пусть происходит в жизни чудо.
Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине святой, а значение велико — это День Ангела Тамары. Я тебя поздравляю, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы твой Ангел не отлетал от тебя ни на миг, чтобы оберегал и умножал твоё счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!
Тамара, искренне поздравляю с твоим днем, пусть он подарит тебе незабываемую радость и море впечатлений. Желаю большой удачи и искренней любви, хорошего здоровья и женского счастья на жизненном пути, море улыбок, к желаниям стремленья, высоких успехов и большого везенья.
***
Тамара, с праздником! Желаю радости, нежности, страсти, яркости жизни, эмоций, ощущений. Пусть все выходит, как ты мечтала, пусть все складывается, как ты хочешь. Пускай душа поет от радости, а сердце стучит спокойно и умиротворенно! Любви тебе взаимной!
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