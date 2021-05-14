Сегодня обладательницы этого прекрасного имени празднуют свои именины.

14 мая отмечаются именины Тамары, а обладательницы этого имени получают поздравления. Сегодня церковь чтит память Тамары Грузинской - царицы Грузии, причисленной к лику православных святых. Имя Тамара означает "финиковая пальма", "смоковница". Женщина с этим именем одновременно уверенная в себе и ранимая. Она имеет разнообразные интересы, не любит монотонность и рутину. Тамара очень уважает своих родителей и бывает строгой к детям.

Поздравления с Днем ангела Тамара

Тамара, желаю тебе в именины,

Чтоб жизнь была радостной, яркой и длинной,

Чтоб все, что хотела, тебе доставалось,

Легко чтоб свершилось, о чем лишь мечталось.

Пусть будет семья очень дружной, сплоченной,

Душа чтоб твоя не была омраченной.

Живи, наслаждайся, цени каждый миг

И помни, что мир наш красив, многолик.

С праздником тебя, Тамара!

Будь веселой. Будь такой:

Доброй, светлой и счастливой.

Прогоняй всю грусть долой.

Пусть удача в твоей жизни

Не предаст, не подведет.

А крепчайшее здоровье

Никогда пусть не уйдет!

Тома, Томочка, Тамара,

Ты прекрасна, спору нет.

Знаем, у тебя есть тайна —

Красоты твоей секрет!

Я тебе желаю дольше

Оставаться молодой,

Милой, доброй и счастливой.

Ну а я всегда с тобой.

Пусть с тобой, Тамара,

Счастье ходит парой,

Чтоб была счастливой,

Желанной и любимой,

В сердце у тебя,

Чтоб любовь жила,

Чтоб дорога жизни

Была ровной, длинной,

К сказке и мечте,

Чтоб тебя вела.

Поздравляю Вас, Тамара,

И желаю лучших дней,

Чтобы светлые полоски

Жизнь толкала к Вам быстрей,

Чтобы каждый удивлялся:

Как у Вас все так легко?

Чтобы Вы смогли забраться

Даже очень высоко.

Тамара, я тебе желаю,

Здоровья, счастья и добра.

Тебя сегодня поздравляю,

Красивой будь такой всегда.

Тамарочка, желаю искренне тебе

Такой же быть всегда красивой.

Пусть будет гладко все в твоей судьбе,

Чтоб оставалась ты всегда счастливой.

Не огорчают пусть невзгоды и печаль,

Пускай проблем вообще не будет.

Здоровье крепким будет, словно сталь,

Порой пусть происходит в жизни чудо.

Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине святой, а значение велико — это День Ангела Тамары. Я тебя поздравляю, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы твой Ангел не отлетал от тебя ни на миг, чтобы оберегал и умножал твоё счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!

Тамара, искренне поздравляю с твоим днем, пусть он подарит тебе незабываемую радость и море впечатлений. Желаю большой удачи и искренней любви, хорошего здоровья и женского счастья на жизненном пути, море улыбок, к желаниям стремленья, высоких успехов и большого везенья.

***

Тамара, с праздником! Желаю радости, нежности, страсти, яркости жизни, эмоций, ощущений. Пусть все выходит, как ты мечтала, пусть все складывается, как ты хочешь. Пускай душа поет от радости, а сердце стучит спокойно и умиротворенно! Любви тебе взаимной!

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Автор: Екатерина Пулатова