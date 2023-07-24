24 июля поздравьте знакомых женщин по имени Ольга с Днем ангела - им точно будет приятно.

Ольга - невероятно красивое, величественное и очень древнее имя, которое всегда было популярно в Украине. У каждого есть хотя бы одна знакомая с таким именем. 24 июля отмечается День ангела Ольги в честь киевской княгини Ольги - первого правителя Руси, который принял христианство.

В этот день поздравьте подруг и родственниц с именем Ольга - им будет очень приятно. Мы собрали лучшие поздравления с Днем ангела Ольги в стихах, прозе и картинках.

Значение имени Ольга

Имя Ольга образовано от древнескандинавского имени Хельга, которое означает "святая", "священная", "мудрая". Это женская форма имени Олег. Кроме Украины имя встречается в скандинавских странах, в Германии, Чехии, Испании, Италии. В украинских источниках впервые встречается в "Повести временных лет".

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Девушка по имени Ольга очень трудолюбивая и ответственная. Все дела выполняет на совесть. Она заботливая жена и хорошая хозяйка. Большинство обладательниц этого имени любят спокойную семейную жизнь, без рисков и путешествий. Ольга очень вежливая и дружелюбная. Не любит быть обузой для других и "грузить" близких своими проблемами, хотя о чужих неприятностях с сочувствием выслушает.

С Днем ангела Ольги 2023 - стихи и проза

Олечка, Оля, поменьше печали,

Сегодня день ангела твой наступил.

Тебя этим именем в детстве назвали,

Сей выбор характер твой определил.

Помимо всего, будь счастливой всегда.

Мы ценим тебя, ты наша звезда!

Пусть ангел хранит тебя от напастей,

Тебя по пятам пусть преследует счастье.

***

В прекрасный день княгини Ольги

Желаю счастья и чудес!

Ведь имя Ольга — это гордость,

Ваш Ангел посланный с небес!

Пусть охраняет тихо душу

От бед и горечи утрат!

И слезы грусти пусть подсушит,

Любовь и счастье пусть искрят!

***

Ты имя прекрасное, Ольга,

Так гордо по жизни несешь.

Так, словно княгиня, достойно

И скромно себя ты ведешь.

Желаю тебе в этот праздник

Такой оставаться всегда,

И, как бы судьба ни ломала,

В душе пусть царит доброта.

***

Ольга, день сегодня твой,

Радость будет пусть с тобой!

Слезы никогда не лей,

Улыбайся веселей.

Жизнь тебя пусть бережет,

Бог в душе огонь зажжет.

Пусть исчезнут страх и боль,

Сердце счастью ты открой!

***

Как ромашковое поле

Жизнь твоя пусть расцветёт.

Поздравляю тебя, Оля!

Счастья в каждый твой восход!

Пусть тебя удача кружит,

И успех твой путь хранит,

Всё исполнится, что нужно,

И здоровье не шалит!

***

Желаю тебе, Оленька,

Приятных мелочей!

Со счастьем пить за столиком

Чаёк погорячей!

И видеть только доброе

Во всех наставших днях,

И пусть удача скорая

Настигнет вдруг в делах!

***

Летним днём, июльским днём

Ольгу поздравляем,

И стихами добрыми

Сердце наполняем.

На душе пусть солнечно

Будет и приятно,

Маленькие радости

Возрастут стократно.

***

Хочу в День Ольги пожелать

Цвести, любить, творить, мечтать,

Быть всех добрей, мудрее, краше

И всем дарить улыбку вашу!

Пусть ангел оградит от туч,

И каждый день пусть солнца луч

С небес вам дарит яркий свет,

Согреет и спасет от бед!

***

Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!

***

Поздравляю с Днем Ольги. Желаю нежности, любви, очарования, трепета души, безграничной доброты и неземной красоты. Пусть этот мир для тебя будет красочным, интересным, открытым. Пусть эта жизнь дарит тебе только счастливые моменты, искренние улыбки и большие возможности!

***

Поздравляю с Днём Ольги и желаю милости Божьей, любви и светлой надежды в жизни, радости в каждый твой новый день. Пусть твои глаза сияют от счастья, а сердце твоё пусть наполняется искренней добротой.

***

Поздравляю с Днём Ольги. Пусть твоя храбрость, твоя сила, твоя красота, твоя мудрость помогают тебе добиваться больших успехов в жизни. Пусть каждый новый день ведёт тебя вслед за мечтой!

***

В день Ольги пусть это имя станет бесконечно приносящим счастье, оберегом от всего плохого. Пусть любовь поселится в сердцах, а в стенах дома лишь смех будет слышен, добрые слова и комплименты. Поздравляю!

***

Примите искренние поздравления с Днем княгини Ольги. Пусть святое имя этой великой женщины благословляет вас и дарует открытость и красоту душе, мудрость и терпение - сердцу, а искренность и чистоту - вашей вере.

Картинки с Днем ангела Ольги 2023

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