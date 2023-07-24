Ольга - невероятно красивое, величественное и очень древнее имя, которое всегда было популярно в Украине. У каждого есть хотя бы одна знакомая с таким именем. 24 июля отмечается День ангела Ольги в честь киевской княгини Ольги - первого правителя Руси, который принял христианство.
В этот день поздравьте подруг и родственниц с именем Ольга - им будет очень приятно. Мы собрали лучшие поздравления с Днем ангела Ольги в стихах, прозе и картинках.
Значение имени Ольга
Имя Ольга образовано от древнескандинавского имени Хельга, которое означает "святая", "священная", "мудрая". Это женская форма имени Олег. Кроме Украины имя встречается в скандинавских странах, в Германии, Чехии, Испании, Италии. В украинских источниках впервые встречается в "Повести временных лет".
Девушка по имени Ольга очень трудолюбивая и ответственная. Все дела выполняет на совесть. Она заботливая жена и хорошая хозяйка. Большинство обладательниц этого имени любят спокойную семейную жизнь, без рисков и путешествий. Ольга очень вежливая и дружелюбная. Не любит быть обузой для других и "грузить" близких своими проблемами, хотя о чужих неприятностях с сочувствием выслушает.
С Днем ангела Ольги 2023 - стихи и проза
Олечка, Оля, поменьше печали,
Сегодня день ангела твой наступил.
Тебя этим именем в детстве назвали,
Сей выбор характер твой определил.
Помимо всего, будь счастливой всегда.
Мы ценим тебя, ты наша звезда!
Пусть ангел хранит тебя от напастей,
Тебя по пятам пусть преследует счастье.
***
В прекрасный день княгини Ольги
Желаю счастья и чудес!
Ведь имя Ольга — это гордость,
Ваш Ангел посланный с небес!
Пусть охраняет тихо душу
От бед и горечи утрат!
И слезы грусти пусть подсушит,
Любовь и счастье пусть искрят!
***
Ты имя прекрасное, Ольга,
Так гордо по жизни несешь.
Так, словно княгиня, достойно
И скромно себя ты ведешь.
Желаю тебе в этот праздник
Такой оставаться всегда,
И, как бы судьба ни ломала,
В душе пусть царит доброта.
***
Ольга, день сегодня твой,
Радость будет пусть с тобой!
Слезы никогда не лей,
Улыбайся веселей.
Жизнь тебя пусть бережет,
Бог в душе огонь зажжет.
Пусть исчезнут страх и боль,
Сердце счастью ты открой!
***
Как ромашковое поле
Жизнь твоя пусть расцветёт.
Поздравляю тебя, Оля!
Счастья в каждый твой восход!
Пусть тебя удача кружит,
И успех твой путь хранит,
Всё исполнится, что нужно,
И здоровье не шалит!
***
Желаю тебе, Оленька,
Приятных мелочей!
Со счастьем пить за столиком
Чаёк погорячей!
И видеть только доброе
Во всех наставших днях,
И пусть удача скорая
Настигнет вдруг в делах!
***
Летним днём, июльским днём
Ольгу поздравляем,
И стихами добрыми
Сердце наполняем.
На душе пусть солнечно
Будет и приятно,
Маленькие радости
Возрастут стократно.
***
Хочу в День Ольги пожелать
Цвести, любить, творить, мечтать,
Быть всех добрей, мудрее, краше
И всем дарить улыбку вашу!
Пусть ангел оградит от туч,
И каждый день пусть солнца луч
С небес вам дарит яркий свет,
Согреет и спасет от бед!
***
Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!
***
Поздравляю с Днем Ольги. Желаю нежности, любви, очарования, трепета души, безграничной доброты и неземной красоты. Пусть этот мир для тебя будет красочным, интересным, открытым. Пусть эта жизнь дарит тебе только счастливые моменты, искренние улыбки и большие возможности!
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Поздравляю с Днём Ольги и желаю милости Божьей, любви и светлой надежды в жизни, радости в каждый твой новый день. Пусть твои глаза сияют от счастья, а сердце твоё пусть наполняется искренней добротой.
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Поздравляю с Днём Ольги. Пусть твоя храбрость, твоя сила, твоя красота, твоя мудрость помогают тебе добиваться больших успехов в жизни. Пусть каждый новый день ведёт тебя вслед за мечтой!
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В день Ольги пусть это имя станет бесконечно приносящим счастье, оберегом от всего плохого. Пусть любовь поселится в сердцах, а в стенах дома лишь смех будет слышен, добрые слова и комплименты. Поздравляю!
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Примите искренние поздравления с Днем княгини Ольги. Пусть святое имя этой великой женщины благословляет вас и дарует открытость и красоту душе, мудрость и терпение - сердцу, а искренность и чистоту - вашей вере.