Сегодня, 29 мая, свой День ангела отмечают обладательницы прекрасного женского имени Алина. Это имя имеет французские и германские корни. По разным версиям, оно означает "чужая", "благородная", "великодушная". В православных святцах не упоминается имя Алина, поэтому его обладательницы отмечают именины в день памяти святой мученицы Алевтины.
По характеру Алина - открытая и дружелюбная девушка. Она очень ответственно относится к своим обязанностям, уважает родителей. Алина может найти повод для радости в любой ситуации и умеет подбадривать людей.
Поздравления с именинами Алины
Алина — девушка-кокетка:
В глазах — огонь, в душе — тепло.
Она приветлива, красива,
Мечтать по жизни ей дано.
Пусть все мечты твои, Алинка,
Осуществятся для тебя.
Живи, люби, будь самой нежной.
Живи, улыбки не тая.
Выросли тюльпаны, расцвели ромашки.
А Алина наша — будто фея в сказке.
И красива Алина, и мила, умна,
Словно балерина — тонкая струна.
Нам тебя поздравить выпала отрада.
Больше нам награды никакой не надо.
Поздравленье наше в сердце сохрани,
Пусть он согревает в пасмурные дни.
***
С Днем ангела хочу поздравить
Тебя, Алиночка, сейчас,
Пусть лучик счастья, чистой веры
Не покидает твоих глаз.
***
Алина, пусть ангел тебя бережёт
От горя, греха и житейских невзгод,
От мыслей, не очень веселых порою,
От тех, кто не ценит дней рядом с тобою!
***
Алина, с праздником тебя!
С тобою в этот день
И вся семья, и все друзья
Все поздравляем мы тебя!
Алиночка, запомни:
Сама собою будь.
Но только счастью дверцу
Открыть ты не забудь!
***
Алина, в праздник этот милый
Пусть будет радость на душе.
Хочу, чтоб ты была счастливой,
Счастливей всех на всей Земле.
Желаю жизни удивляться,
Желаю нового хотеть,
С мечтой своей не расставаться,
Желаю многого успеть.
Любовь пусть будет чистой, светлой
И длится долгие года.
Дорога жизни будет легкой,
Грусть не коснется пусть тебя.
***
Алиночка, сегодня у тебя особенный праздник, с которым я со всей искренностью хочу поздравить. Ты чрезвычайно привлекательная, гармоничная и гостеприимная, а главное, ты всегда умеешь себя правильно подать. Я хочу, чтоб у тебя было всё всегда хорошо. Ты достойна этого. И в твой день я хочу пожелать тебе успеха, счастья, умиротворенности и идиллии. Пусть все твои заветные «хочу» осуществятся, пусть жизнь будет наполнена яркими красками и удивительными приключениями!
***
Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – с Днем ангела, Алина! Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.
Поздравления с именами Алины в картинках
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