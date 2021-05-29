День ангела Алины отмечается ежегодно 29 мая.

Сегодня, 29 мая, свой День ангела отмечают обладательницы прекрасного женского имени Алина. Это имя имеет французские и германские корни. По разным версиям, оно означает "чужая", "благородная", "великодушная". В православных святцах не упоминается имя Алина, поэтому его обладательницы отмечают именины в день памяти святой мученицы Алевтины.

По характеру Алина - открытая и дружелюбная девушка. Она очень ответственно относится к своим обязанностям, уважает родителей. Алина может найти повод для радости в любой ситуации и умеет подбадривать людей.

Поздравления с именинами Алины

Алина — девушка-кокетка:

В глазах — огонь, в душе — тепло.

Она приветлива, красива,

Мечтать по жизни ей дано.

Пусть все мечты твои, Алинка,

Осуществятся для тебя.

Живи, люби, будь самой нежной.

Живи, улыбки не тая.

Выросли тюльпаны, расцвели ромашки.

А Алина наша — будто фея в сказке.

И красива Алина, и мила, умна,

Словно балерина — тонкая струна.

Нам тебя поздравить выпала отрада.

Больше нам награды никакой не надо.

Поздравленье наше в сердце сохрани,

Пусть он согревает в пасмурные дни.

***

С Днем ангела хочу поздравить

Тебя, Алиночка, сейчас,

Пусть лучик счастья, чистой веры

Не покидает твоих глаз.

***

Алина, пусть ангел тебя бережёт

От горя, греха и житейских невзгод,

От мыслей, не очень веселых порою,

От тех, кто не ценит дней рядом с тобою!

***

Алина, с праздником тебя!

С тобою в этот день

И вся семья, и все друзья

Все поздравляем мы тебя!

Алиночка, запомни:

Сама собою будь.

Но только счастью дверцу

Открыть ты не забудь!

***

Алина, в праздник этот милый

Пусть будет радость на душе.

Хочу, чтоб ты была счастливой,

Счастливей всех на всей Земле.

Желаю жизни удивляться,

Желаю нового хотеть,

С мечтой своей не расставаться,

Желаю многого успеть.

Любовь пусть будет чистой, светлой

И длится долгие года.

Дорога жизни будет легкой,

Грусть не коснется пусть тебя.

***

Алиночка, сегодня у тебя особенный праздник, с которым я со всей искренностью хочу поздравить. Ты чрезвычайно привлекательная, гармоничная и гостеприимная, а главное, ты всегда умеешь себя правильно подать. Я хочу, чтоб у тебя было всё всегда хорошо. Ты достойна этого. И в твой день я хочу пожелать тебе успеха, счастья, умиротворенности и идиллии. Пусть все твои заветные «хочу» осуществятся, пусть жизнь будет наполнена яркими красками и удивительными приключениями!

***

Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – с Днем ангела, Алина! Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.

Поздравления с именами Алины в картинках

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Автор: Екатерина Пулатова