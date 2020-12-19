Сегодня, 19 декабря все адвокаты Украины празднуют свой профессиональный праздник – День адвокатуры.
Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годПраздник основан в декабре 2002 года указом президента. Целью этого дня является празднование большого общественного значения данного правозащитного института в Украине. Эффективность деятельности адвокатуры является показателем уровня демократии в государстве, его политической и экономической стабильности.
Таким образом, поздравительные строки сегодня звучат в адрес украинских адвокатов. УНИАН собрал лучшие поздравления в стихах и прозе, а также открытки и картинки.
С Днем адвокатуры Украины - стихи и открытки
***
Поздравляю, адвокаты,
С вашим праздником сейчас,
Будет воля пускай крепкой,
Зорким ваш суровый глаз.
Пусть Фемида помогает
Выиграть любой процесс.
К делу жизни вам желаю
Не утратить интерес.
***
Адвокат — это не профессия, а призвание.
Гордо несете справедливости знамя.
Вы всегда отстаиваете честь людей,
Чтобы никто не лил слез много дней.
С праздником вас, милые и дорогие,
Пусть будут все дела для вас простые.
В жизни желаем успеха и доброты,
Пусть останется больше места для красоты.
***
Адвокатов поздравляем,
Разных благ мы им желаем,
Легких дел, хороших клиентов,
Расторопных ассистентов.
Огромного терпения,
В работе вдохновения,
Мира любви, уюта в семье,
Всем, всегда и везде.
***
Чтоб носить часы от Картье,
А костюмы только от Гуччи,
Надо так выступать в суде,
Чтоб никто не сумел бы лучше!
Мы желаем всем адвокатам
Защищать клиентов как надо!
Чтобы уровень мастерства
Выдавал блеск крутого кольца!
***
Сегодня праздник дорогой,
День адвокатуры Украины,
Мы поздравляем всей душой,
Всех адвокатов Украины.
По больше выиграть разных дел,
Чтоб на процессе был ты смел,
В знак уважения в пару строк,
Мы написали поздравок.
***
В День такой адвокатуры
Поздравляем от души,
Заверяем вас, ребята,
Что вы очень хороши:
И умны вы, и красивы,
И талантливы по всем,
С чувством радости и счастья,
Ваши руки крепко жмем!
И желаем вам удачи
В вашем деле непростом,
Поздравления наши принимайте,
Полной чашей будет дом!
Поздравления с Днем адвоката в прозе и картинках
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Поздравляю всех правозащитников с Днем украинской адвокатуры! Желаю большого потенциала, крепкой хватки, благоразумия и холодного сердца в специфике работы. Пусть насыщенной и полной будет ваша трудовая деятельность. Здоровья вам, развития, профессионального роста, побед и удовольствия!
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День адвокатуры - серьезный профессиональный праздник! Приветствую всех приверженцев профессии. Желаю развития и достижения максимальных высот. Карьерного взлета, востребованности, надежности и уверенности в своих силах и знаниях. Будьте здоровы, настойчивы, умело ведите свои дела и живите по совести!
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Поздравляю с Днем украинской адвокатуры и искренне желаю, чтобы в любом деле удавалось проявлять уверенность и настойчивость, чтобы каждый день приносил несомненную победу и настоящий успех, чтобы жизнь была полна больших возможностей и перспективных идей.
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Говорят, хорошо иметь в друзьях врача, банкира и юриста. Шутки шутками, но с другом адвокатом мне же повезло! И сегодня, в твой профессиональный праздник, я хочу пожелать тебе финансового благополучия и карьерного роста!
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