Поздравительные строки и открытки по случаю праздника Дня адвокатуры Украины.

Сегодня, 19 декабря все адвокаты Украины празднуют свой профессиональный праздник – День адвокатуры.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годПраздник основан в декабре 2002 года указом президента. Целью этого дня является празднование большого общественного значения данного правозащитного института в Украине. Эффективность деятельности адвокатуры является показателем уровня демократии в государстве, его политической и экономической стабильности.

Таким образом, поздравительные строки сегодня звучат в адрес украинских адвокатов. УНИАН собрал лучшие поздравления в стихах и прозе, а также открытки и картинки.

С Днем адвокатуры Украины - стихи и открытки

***

Поздравляю, адвокаты,

С вашим праздником сейчас,

Будет воля пускай крепкой,

Зорким ваш суровый глаз.

Пусть Фемида помогает

Выиграть любой процесс.

К делу жизни вам желаю

Не утратить интерес.

***

Адвокат — это не профессия, а призвание.

Гордо несете справедливости знамя.

Вы всегда отстаиваете честь людей,

Чтобы никто не лил слез много дней.

С праздником вас, милые и дорогие,

Пусть будут все дела для вас простые.

В жизни желаем успеха и доброты,

Пусть останется больше места для красоты.

***

Адвокатов поздравляем,

Разных благ мы им желаем,

Легких дел, хороших клиентов,

Расторопных ассистентов.

Огромного терпения,

В работе вдохновения,

Мира любви, уюта в семье,

Всем, всегда и везде.

***

Чтоб носить часы от Картье,

А костюмы только от Гуччи,

Надо так выступать в суде,

Чтоб никто не сумел бы лучше!

Мы желаем всем адвокатам

Защищать клиентов как надо!

Чтобы уровень мастерства

Выдавал блеск крутого кольца!

***

Сегодня праздник дорогой,

День адвокатуры Украины,

Мы поздравляем всей душой,

Всех адвокатов Украины.

По больше выиграть разных дел,

Чтоб на процессе был ты смел,

В знак уважения в пару строк,

Мы написали поздравок.

***

В День такой адвокатуры

Поздравляем от души,

Заверяем вас, ребята,

Что вы очень хороши:

И умны вы, и красивы,

И талантливы по всем,

С чувством радости и счастья,

Ваши руки крепко жмем!

И желаем вам удачи

В вашем деле непростом,

Поздравления наши принимайте,

Полной чашей будет дом!

Поздравления с Днем адвоката в прозе и картинках

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Поздравляю всех правозащитников с Днем украинской адвокатуры! Желаю большого потенциала, крепкой хватки, благоразумия и холодного сердца в специфике работы. Пусть насыщенной и полной будет ваша трудовая деятельность. Здоровья вам, развития, профессионального роста, побед и удовольствия!

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День адвокатуры - серьезный профессиональный праздник! Приветствую всех приверженцев профессии. Желаю развития и достижения максимальных высот. Карьерного взлета, востребованности, надежности и уверенности в своих силах и знаниях. Будьте здоровы, настойчивы, умело ведите свои дела и живите по совести!

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Поздравляю с Днем украинской адвокатуры и искренне желаю, чтобы в любом деле удавалось проявлять уверенность и настойчивость, чтобы каждый день приносил несомненную победу и настоящий успех, чтобы жизнь была полна больших возможностей и перспективных идей.

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Говорят, хорошо иметь в друзьях врача, банкира и юриста. Шутки шутками, но с другом адвокатом мне же повезло! И сегодня, в твой профессиональный праздник, я хочу пожелать тебе финансового благополучия и карьерного роста!

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Автор: Алина Вишневская