Открытки на 8 марта пригодятся, чтоб поздравить близких.

8 марта в Украине принято поздравлять всех девочек, девушек и женщин с Международным женским днем. По всему миру принято по этому случаю говорить о правах женщин, тогда как в нашей стране больше практикуют поздравления с 8 марта - дарят близким представительницам прекрасного пола цветы, небольшие подарки, уделяют им много внимания и говорят комплименты.

УНИАН подготовил открытки с 8 марта, которые вы можете отправить своим близким женщинам - мамам, любимым, сестрам, бабушкам, подругам и коллегам.

Как поздравить с праздником 8 марта

Самые лучшие поздравления с 8 марта своими словами, ведь тогда они идут от всего сердца. Однако также можно взять готовое красивое поздравление с 8 марта.

Видео дня

Дорогая, поздравляю тебя с 8 марта! Пусть на твоем лице всегда будет улыбка, я рядом - дорогие тебе люди. Оставайся такой же светлой и целеустремленной! Любые трудности тебе нипочем!

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Сегодня прекрасный день - день всех женщин! Хочется вам пожелать никогда не сомневаться в своих силах, продолжать гореть своими мечтами и двигаться к ним широкими шагами. Пускай на вашем пути не бути людей со злым умыслом, а руки болят только от букетов цветов.

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В это теплый погожий день поздравляем прекрасную половину человечества! Дорогие дамы, желаем вам удачных начинаний, гармонии и надежды в душе! Пусть вам покоряются все вершины, а над головой будет только мирное небо. С праздником!

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Мамочка, поздравляю тебя с 8 марта! Спасибо тебе за теплоту твоих рук, заботу и безграничную любовь! Пусть в твоей жизни всегда светит солнце, в душе царит радость и счастье!

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Любимая, поздравляю тебя с твоим прекрасным днем! Ты самая лучшая! Оставайся всегда такой, какая ты есть, а со всеми неприятности мы справимся вместе! С 8 марта, дорогая!

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Поздравляем с чудесным праздником весны! Милые женщины, вы лучики солнца, которые освещают этот жестокий мир. Ваша особенная сила способна сворачивать горы! Вы лучшее, что есть в этом мире - вы дочери, вы сестры, вы матери и жены! Спасибо вам за то, что вы есть!

Поздравления с 8 марта - открытки

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