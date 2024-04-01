В День смеха отправьте веселое поздравление родным и улыбнитесь сами.

1 апреля в мире отмечают День смеха или День дурака - самый веселый праздник в году, когда принято разыгрывать друг друга. В эту дату компании и организации устраивают шуточные акции, а мировые СМИ публикуют забавные выдуманные новости.

Украинцы отметят 1 апреля в условиях войны. Но это не повод отказываться от улыбки. Ведь сейчас нам как никогда важно сохранять позитив и веру в лучшее. Мы собрали забавные поздравления с 1 апреля, которые поднимут настроение вами вашим близким.

Поздравления с 1 апреля

Улыбка жизнь нам продлевает,

Видео дня

Без доброй шутки - никуда.

В День смеха от души желаю

Смеяться искренне всегда!

Смеяться в трудную минуту,

Чтоб легче стало на душе.

Пусть смех вам станет парашютом

На неприятном вираже!

***

Смейся громко, не стесняйся,

Веселись и улыбайся.

Над другими ты шути,

Позитив с собой неси.

Ни минуты не скучай,

Радуйся, люби, мечтай.

С Днем смеха поздравляю я

Сегодня искренне тебя!

***

Пожелания в День смеха:

Счастья, радости, успеха.

Пусть сбываются мечты.

Здоровья, мира, теплоты!

Пусть улыбки будут чаще,

А дорога жизни — слаще.

Пусть тоска уходит прочь,

Веселье будет день и ночь!

***

В этот день совсем не грех

Рассыпать повсюду смех

И над кем-то подшутить,

Чтоб народ развеселить.

Так что смейтесь дружно, люди.

Шутка пусть не злобной будет,

Чтоб - улыбка до ушей,

Хоть завязочки пришей.

***

Пожелаю я в день смеха

И улыбок, и успеха.

Смех пусть чаще раздается,

Сердце радостнее бьется.

Смех для нас всего полезней,

Он - лекарство от болезней,

Без него зачахнут люди,

Пусть веселья больше будет.

***

В День смеха счастливы сердца,

Веселье, шутки без конца,

Вас поздравляем с этим днём,

Смешной привет сердечно шлем!

***

С Днём смеха

Тебя поздравляю,

Быть весёлым и здоровым

Я тебе желаю!

***

Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!

***

Сегодня День смеха, юмора и веселья! Поздравляю вас, мои дорогие, с этим прекрасным праздником! Желаю всем быть жизнерадостными, веселыми и позитивными людьми!

***

Пусть ваши лица всегда озаряет улыбка, пусть хорошее настроение сопутствует всегда и везде. Пусть надёжные друзья делают эту жизнь ещё более интересной. С Днём смеха!

***

Поздравляю с Днём смеха и желаю всегда смеяться от души и по-доброму шутить, находить позитив в любой ситуации и радоваться жизни, верить в чудеса и веселить друзей, дарить родным улыбки и светлые моменты счастья.

***

С Днём смеха. Пусть этот день порадует весёлыми улыбками, шутками, играми и забавными сюрпризами, пусть всегда в твоей жизни будут причины для искреннего смеха, который будет заражать радостью и счастьем всех вокруг!

***

В этот искрометный праздник, хочу тебе пожелать неистового веселья, удивительных розыгрышей, потешных приколов и звонкого, заливистого смеха! Пусть твоя впечатляющая, жизнерадостная улыбка будет до ушей и беззаботное настроение не покидает! С Днем Смеха поздравляю!

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