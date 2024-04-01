1 апреля в мире отмечают День смеха или День дурака - самый веселый праздник в году, когда принято разыгрывать друг друга. В эту дату компании и организации устраивают шуточные акции, а мировые СМИ публикуют забавные выдуманные новости.
Украинцы отметят 1 апреля в условиях войны. Но это не повод отказываться от улыбки. Ведь сейчас нам как никогда важно сохранять позитив и веру в лучшее. Мы собрали забавные поздравления с 1 апреля, которые поднимут настроение вами вашим близким.
Поздравления с 1 апреля
Улыбка жизнь нам продлевает,
Без доброй шутки - никуда.
В День смеха от души желаю
Смеяться искренне всегда!
Смеяться в трудную минуту,
Чтоб легче стало на душе.
Пусть смех вам станет парашютом
На неприятном вираже!
***
Смейся громко, не стесняйся,
Веселись и улыбайся.
Над другими ты шути,
Позитив с собой неси.
Ни минуты не скучай,
Радуйся, люби, мечтай.
С Днем смеха поздравляю я
Сегодня искренне тебя!
***
Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, мира, теплоты!
Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни — слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!
***
В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех
И над кем-то подшутить,
Чтоб народ развеселить.
Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет,
Чтоб - улыбка до ушей,
Хоть завязочки пришей.
***
Пожелаю я в день смеха
И улыбок, и успеха.
Смех пусть чаще раздается,
Сердце радостнее бьется.
Смех для нас всего полезней,
Он - лекарство от болезней,
Без него зачахнут люди,
Пусть веселья больше будет.
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В День смеха счастливы сердца,
Веселье, шутки без конца,
Вас поздравляем с этим днём,
Смешной привет сердечно шлем!
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С Днём смеха
Тебя поздравляю,
Быть весёлым и здоровым
Я тебе желаю!
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Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!
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Сегодня День смеха, юмора и веселья! Поздравляю вас, мои дорогие, с этим прекрасным праздником! Желаю всем быть жизнерадостными, веселыми и позитивными людьми!
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Пусть ваши лица всегда озаряет улыбка, пусть хорошее настроение сопутствует всегда и везде. Пусть надёжные друзья делают эту жизнь ещё более интересной. С Днём смеха!
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Поздравляю с Днём смеха и желаю всегда смеяться от души и по-доброму шутить, находить позитив в любой ситуации и радоваться жизни, верить в чудеса и веселить друзей, дарить родным улыбки и светлые моменты счастья.
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С Днём смеха. Пусть этот день порадует весёлыми улыбками, шутками, играми и забавными сюрпризами, пусть всегда в твоей жизни будут причины для искреннего смеха, который будет заражать радостью и счастьем всех вокруг!
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В этот искрометный праздник, хочу тебе пожелать неистового веселья, удивительных розыгрышей, потешных приколов и звонкого, заливистого смеха! Пусть твоя впечатляющая, жизнерадостная улыбка будет до ушей и беззаботное настроение не покидает! С Днем Смеха поздравляю!