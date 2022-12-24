Как красиво поздравить близких и друзей с Рождественским сочельником 24 декабря - в подборке УНИАН.

24 декабря католики отмечают Рождественский сочельник (Святвечер), который предшествует католическому Рождеству 25 декабря. Его в Украине празднуют не только католики, но и некоторые православные верующие. УНИАН собрал лучшие поздравления и праздничные открытки с Рождественским сочельником.

Ранее мы рассказывали, какие можно приготовить на Сочельник блюда - 12 постных рецептов.

Рождественский сочельник - поздравления и открытки

Пусть в Рождественский сочельник

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Волшебство наполнит дом,

И сойдет благословенье

В души всех людей кругом.

Пусть горят, мерцая, свечи,

Ходит счастье у дверей,

И в чудесный этот вечер

Станет мир чуть-чуть добрей!

***

Пусть накануне Рождества,

В Сочельник тихий и прекрасный,

От светлой искры волшебства

Огонь добра зажжется ясный!

Пускай твой Ангел принесет

Благую весть о близком счастье,

Пусть праздник, что вот-вот придет,

Разгонит бури и ненастья!

***

Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.

***

Кутья приготовлена к вечеру -

Весь стол украшает сама,

Заправлена медом, орехами,

Пьянит ароматом она.

Пусть верится в доброе, вечное,

Пусть лаской наполнится дом,

Пусть в доме лампадочка теплится,

Своим наполняя теплом!

***

В канун святого Рождества

Желаю вам всего благого:

Добра, удачи, волшебства,

Улыбок, счастья неземного!

Пусть вас Господь всегда хранит

И все желания исполнит,

От всех ненастий защитит

И сердце радостью наполнит!

***

Пускай Рождественский сочельник принесет в ваш дом особенный дух праздника, добра, любви и счастья. Я желаю вам мира и света. Пускай ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и хмурыми днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи - счастливыми, а дела - успешными. С Сочельником!

***

В канун святого Рождества

Желаю мира и уюта,

Полна добра и волшебства

Пусть будет каждая минута!

Пусть рядом будет вся семья,

Звезда пусть ярко засияет,

И пусть всем вкусная кутья

Лишь наслаждение доставляет!

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