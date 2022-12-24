24 декабря католики отмечают Рождественский сочельник (Святвечер), который предшествует католическому Рождеству 25 декабря. Его в Украине празднуют не только католики, но и некоторые православные верующие. УНИАН собрал лучшие поздравления и праздничные открытки с Рождественским сочельником.
Ранее мы рассказывали, какие можно приготовить на Сочельник блюда - 12 постных рецептов.
Рождественский сочельник - поздравления и открытки
Пусть в Рождественский сочельник
Волшебство наполнит дом,
И сойдет благословенье
В души всех людей кругом.
Пусть горят, мерцая, свечи,
Ходит счастье у дверей,
И в чудесный этот вечер
Станет мир чуть-чуть добрей!
***
Пусть накануне Рождества,
В Сочельник тихий и прекрасный,
От светлой искры волшебства
Огонь добра зажжется ясный!
Пускай твой Ангел принесет
Благую весть о близком счастье,
Пусть праздник, что вот-вот придет,
Разгонит бури и ненастья!
***
Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.
***
Кутья приготовлена к вечеру -
Весь стол украшает сама,
Заправлена медом, орехами,
Пьянит ароматом она.
Пусть верится в доброе, вечное,
Пусть лаской наполнится дом,
Пусть в доме лампадочка теплится,
Своим наполняя теплом!
***
В канун святого Рождества
Желаю вам всего благого:
Добра, удачи, волшебства,
Улыбок, счастья неземного!
Пусть вас Господь всегда хранит
И все желания исполнит,
От всех ненастий защитит
И сердце радостью наполнит!
***
Пускай Рождественский сочельник принесет в ваш дом особенный дух праздника, добра, любви и счастья. Я желаю вам мира и света. Пускай ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и хмурыми днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи - счастливыми, а дела - успешными. С Сочельником!
***
В канун святого Рождества
Желаю мира и уюта,
Полна добра и волшебства
Пусть будет каждая минута!
Пусть рядом будет вся семья,
Звезда пусть ярко засияет,
И пусть всем вкусная кутья
Лишь наслаждение доставляет!