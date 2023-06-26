Все мы иногда совершаем поступки и говорим слова, о которых сожалеем. Чувствуя вину, мы ищем сотни способов добиться прощения. Наш сайт подскажет, как оригинально и искренне сказать близкому человеку "прости меня, пожалуйста" с помощью стихов, прозы и картинок.
Прости меня - стихи и проза с извинениями
Я прощения прошу
У тебя за все плохое,
Пятый угол я ищу,
Не дает вина покоя.
Поведение мое
Было некрасивым, знаю,
Но, поверь, я каюсь в нем,
В муках совести страдаю.
***
Извини, прошу тебя,
На меня не обижайся.
Я виню, поверь, себя
Очень, ты не сомневайся.
Все исправлю, обещаю,
Прошу, только не грусти.
Мне так плохо, я скучаю,
Ну, пожалуйста, прости.
***
Прости, пожалуйста, меня,
Я очень сожалею.
Знаю, обида велика.
Исправить всё сумею!
***
Прости меня за всё, прошу.
Я знаю, есть моя вина!
Я извиненья приношу,
Чтоб рухнула обид стена!
Давай забудем суть всех ссор
И сочетанья грубых фраз,
Слова и злой тот разговор!
Прошу, прости меня сейчас!
***
Прошу сегодня я прощения,
Прошу всем сердцем и душой!
Прими скорее извинения,
Мне стыдно за проступок свой!
***
Извинения мои
Искренние и от души,
Ты, пожалуйста, прими
И хоть строчку напиши.
***
Я понимаю, что сейчас не лучшее время, ты не хочешь ничего слышать и говорить со мной, но я искренне прошу прощения. Не хочу, чтобы в результате этого недоразумения мы теряли нашу связь. Прости, если сможешь.
***
Я тот человек, который сначала говорит, а потом думает. Ты же знаешь меня, но всегда принимаешь. Каюсь, в этом случае всё сказанное было лишним. Поэтому извини меня, если сможешь. Я никуда же без тебя.
***
Искренне прошу у тебя прощения! Все мои действия и слова были сделаны не со зла, а просто в пылу гнева. Мне очень стыдно, и я признаю свою вину. Давай забудем обиды и недопонимания, на них не стоит тратить жизнь. Прости!
***
Прости меня! Я так не хочу обиды нести с собой по жизни, портить наши отношения. Больше всего на свете не хочу обижать тебя, ведь ты не заслуживаешь этого. Обещаю, что никогда в жизни не повторю ошибки этой.
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Я очень прошу простить меня за мою ошибку. Я искренне раскаиваюсь, что так получилось, и постараюсь не допускать такого впредь. Мне и правда очень стыдно, но я обещаю исправиться.
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Я извиняюсь перед тобой, мне очень стыдно и неудобно за все мои слова и поступки. Я не знаю, что на меня нашло. Хочу искупить свою вину и помириться с тобой. Я больше так не буду, прости меня, пожалуйста.