Эти красивые извинения помогут вам лучше выразить свое сожаление.

Все мы иногда совершаем поступки и говорим слова, о которых сожалеем. Чувствуя вину, мы ищем сотни способов добиться прощения. Наш сайт подскажет, как оригинально и искренне сказать близкому человеку "прости меня, пожалуйста" с помощью стихов, прозы и картинок.

Прости меня - стихи и проза с извинениями

Я прощения прошу

У тебя за все плохое,

Видео дня

Пятый угол я ищу,

Не дает вина покоя.

Поведение мое

Было некрасивым, знаю,

Но, поверь, я каюсь в нем,

В муках совести страдаю.

***

Извини, прошу тебя,

На меня не обижайся.

Я виню, поверь, себя

Очень, ты не сомневайся.

Все исправлю, обещаю,

Прошу, только не грусти.

Мне так плохо, я скучаю,

Ну, пожалуйста, прости.

***

Прости, пожалуйста, меня,

Я очень сожалею.

Знаю, обида велика.

Исправить всё сумею!

***

Прости меня за всё, прошу.

Я знаю, есть моя вина!

Я извиненья приношу,

Чтоб рухнула обид стена!

Давай забудем суть всех ссор

И сочетанья грубых фраз,

Слова и злой тот разговор!

Прошу, прости меня сейчас!

***

Прошу сегодня я прощения,

Прошу всем сердцем и душой!

Прими скорее извинения,

Мне стыдно за проступок свой!

***

Извинения мои

Искренние и от души,

Ты, пожалуйста, прими

И хоть строчку напиши.

***

Я понимаю, что сейчас не лучшее время, ты не хочешь ничего слышать и говорить со мной, но я искренне прошу прощения. Не хочу, чтобы в результате этого недоразумения мы теряли нашу связь. Прости, если сможешь.

***

Я тот человек, который сначала говорит, а потом думает. Ты же знаешь меня, но всегда принимаешь. Каюсь, в этом случае всё сказанное было лишним. Поэтому извини меня, если сможешь. Я никуда же без тебя.

***

Искренне прошу у тебя прощения! Все мои действия и слова были сделаны не со зла, а просто в пылу гнева. Мне очень стыдно, и я признаю свою вину. Давай забудем обиды и недопонимания, на них не стоит тратить жизнь. Прости!

***

Прости меня! Я так не хочу обиды нести с собой по жизни, портить наши отношения. Больше всего на свете не хочу обижать тебя, ведь ты не заслуживаешь этого. Обещаю, что никогда в жизни не повторю ошибки этой.

***

Я очень прошу простить меня за мою ошибку. Я искренне раскаиваюсь, что так получилось, и постараюсь не допускать такого впредь. Мне и правда очень стыдно, но я обещаю исправиться.

***

Я извиняюсь перед тобой, мне очень стыдно и неудобно за все мои слова и поступки. Я не знаю, что на меня нашло. Хочу искупить свою вину и помириться с тобой. Я больше так не буду, прости меня, пожалуйста.

Открытки и картинки с извинениями

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