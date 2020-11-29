На последний месяц года приходятся, в частности, православные Введение во храм Пресвятой Богородицы и день святого Николая. Католики же будут отмечать Рождество.

Первый месяц зимы традиционно богат религиозными праздниками. В декабре православные христиане будут отмечать несколько значительных праздников и важных дат.

Читайте такжеРождественский пост 2020-2021: что нельзя делать и есть, питание по днямУже в начале месяца верующие будут отмечать важный праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который посвящен Божьей Матери.

Конечно же, на декабрь приходится один из праздников, который очень ожидают все дети. Речь идет о Дне святого Николая, у которого постоянная дата празднования – 19 декабря.

В течение всего месяца христиане восточного обряда также соблюдают Рождественский пост, который начинается в конце ноября и продолжается вплоть до Рождества Христова.

Следует также заметить, что в последний месяц года христиане западного обряда будут праздновать Рождество. И хотя в этот день не православный праздник, однако благодаря католическому Рождеству украинцы получат дополнительный выходной.

Православные праздники в декабре 2020: календарь

1 декабря - мученика Платона Анкирского; мучеников Романа, диакона и отрока Варула; Собор святых Эстонской земли

- мученика Платона Анкирского; мучеников Романа, диакона и отрока Варула; Собор святых Эстонской земли 2 декабря - пророка Авдия; преподобных Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя; святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского; иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение"

- пророка Авдия; преподобных Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя; святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского; иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение" 3 декабря - предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы; преподобного Григория Декаполита; святителя Прокла Константинопольского, патриарха; иконы Божией Матери "Соболевская"

- предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы; преподобного Григория Декаполита; святителя Прокла Константинопольского, патриарха; иконы Божией Матери "Соболевская" 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы

- Введение во храм Пресвятой Богородицы 5 декабря - попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы; благоверного князя Михаила Тверского; апостолов от 70-ти Филимона и Архипа

6 декабря - святителя Амфилохия, епископа Иконийского; благоверного великого князя Александра Невского; святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского

- святителя Амфилохия, епископа Иконийского; благоверного великого князя Александра Невского; святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского 7 декабря - великомученика Меркурия; великомученицы Екатерины; мученика Меркурия Смоленского; иконы Божией Матери Бугабашская

- великомученика Меркурия; великомученицы Екатерины; мученика Меркурия Смоленского; иконы Божией Матери Бугабашская 8 декабря - отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы; священномучеников Климента Римского, папы Римского, и Петра Первого Александрийского архиепископа; икон Божией Матери - "Рождество Богородицы" Исааковская, Двинская

- отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы; священномучеников Климента Римского, папы Римского, и Петра Первого Александрийского архиепископа; икон Божией Матери - "Рождество Богородицы" Исааковская, Двинская 9 декабря - преподобного Алипия Столпника; святителя Иннокентия, епископа Иркутского; освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве

- преподобного Алипия Столпника; святителя Иннокентия, епископа Иркутского; освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве 10 декабря - празднование иконы Божией Матери "Знамение"; великомученика Иакова Персиянина; святителя Иакова, епископа Ростовского; преподобного Палладия Александрийского

- празднование иконы Божией Матери "Знамение"; великомученика Иакова Персиянина; святителя Иакова, епископа Ростовского; преподобного Палладия Александрийского 11 декабря - преподобномученика и исповедника Стефана Нового; мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен; священномученика митрополита Серафима (Чичагова)

- преподобномученика и исповедника Стефана Нового; мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен; священномученика митрополита Серафима (Чичагова) 12 декабря - мученика Парамона и с ним 370 мучеников; преподобного Акакия Синайского; мученика Филумена Анкирского

- мученика Парамона и с ним 370 мучеников; преподобного Акакия Синайского; мученика Филумена Анкирского 13 декабря - апостола Андрея Первозванного

- апостола Андрея Первозванного 14 декабря - пророка Наума; праведного Филарета Милостивого; мученика Анании Персянина

- пророка Наума; праведного Филарета Милостивого; мученика Анании Персянина 15 декабря - пророка Аввакума; иконы Божией Матери "Геронтисса"

- пророка Аввакума; иконы Божией Матери "Геронтисса" 16 декабря - пророка Софонии; преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского); иконы Божией Матери Пахромской

- пророка Софонии; преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского); иконы Божией Матери Пахромской 17 декабря - великомученицы Варвары и мученицы Юлиании; преподобного Иоанна Дамаскина; святителя Геннадия, архиепископа Новгородского; Дамаскинской иконы Божией Матери

- великомученицы Варвары и мученицы Юлиании; преподобного Иоанна Дамаскина; святителя Геннадия, архиепископа Новгородского; Дамаскинской иконы Божией Матери 18 декабря - преподобного Саввы Освященного

- преподобного Саввы Освященного 19 декабря - день Николая Чудотворца, святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских

- день Николая Чудотворца, святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских 20 декабря - святителя Амвросия, епископа; преподобного Нила Столобенского; преподобного Антония Сийского; иконы Божией Матери Владимирской (Селигерской)

- святителя Амвросия, епископа; преподобного Нила Столобенского; преподобного Антония Сийского; иконы Божией Матери Владимирской (Селигерской) 21 декабря - преподобного Патапия

22 декабря - зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы; пророчицы Анны, матери пророка Самуила; святителя Софрония, архиепископа; иконы Божией Матери "Нечаянная Радость"

- зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы; пророчицы Анны, матери пророка Самуила; святителя Софрония, архиепископа; иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" 23 декабря - Мучеников Мины Калликелада, Ермогена и Евграфа; святителя Иоасафа, епископа Белгородского

- Мучеников Мины Калликелада, Ермогена и Евграфа; святителя Иоасафа, епископа Белгородского 24 декабря - преподобного Даниила Столпника

- преподобного Даниила Столпника 25 декабря - святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца

- святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца 26 декабря - мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста; мученицы Лукии Сиракузской

- мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста; мученицы Лукии Сиракузской 27 декабря - мучеников Фирса, Левкия, Каллиника; мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха

- мучеников Фирса, Левкия, Каллиника; мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха 28 декабря - преподобного Павла Латрийского; святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского; Собор Крымских святых

- преподобного Павла Латрийского; святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского; Собор Крымских святых 29 декабря - пророка Аггея

- пророка Аггея 30 декабря - пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила

- пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила 31 декабря - мучеников Севастиана Медиоланского и жены его: Никострата казнохранителя, жены его мученицы Зои, мученика Кастория, священномучеников Транквиллина, пресвитера, и сыновей его Маркеллина и Марка, диаконов, мучеников Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата викторина, Тивуртия и Кастула.

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Автор: Алина Вишневская