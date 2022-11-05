Христиане отмечают церковный праздник 5 ноября в честь святого Иакова, одного из семнадцати апостолов. Он был сыном мужа Богородицы. Его называли "братом Господним".
В давние времена, когда зимы были ранними, на день Якова часто выпадал первый снег или град. Наши предки в этот день "кормили землю" пирогом - закапывали на огороде и в саду хлебные крошки из домашней выпечки. Обычно в грунт закапывали крошки от пирогов, которые пекли на День Казанской Богоматери.
В день Якова в Киевской Руси играли в пчелиные игры - ели мед и подражали поведению пчел. Считалось, что кто лучше всего скопирует пчелу, у того пасека даст хороший урожай меда.
К этой дате старались завершить заготовку дров на зиму. Святого Якова считали покровителем тяжелых мужских физических работ. Ему молились о легком и успешном труде.
Что нельзя делать 5 ноября
- Заниматься тяжелым физическим трудом в этот день можно мужчинам, но не женщинам.
- Запрещено выбрасывать в мусорное ведро хлебные крошки и остатки хлеба.
- Неудачный день для кардинальных изменений в жизни, переезда, судьбоносных решений.
- Строго запрещено бить ребенка, иначе он перестанет уважать родителей.
Приметы погоды 5 ноября
- Дождь 5 ноября - хорошая примета. Следующий год будет урожайным.
- Если на Якова выпал снег или град, то после 22 ноября наступит настоящая зима.
- Если выпало много снега в этот день, то зима будет теплой, но затяжной.
- Из березы уже опало все листья - к ранней зиме.