Народный праздник 5 ноября известен как Яков день.

Христиане отмечают церковный праздник 5 ноября в честь святого Иакова, одного из семнадцати апостолов. Он был сыном мужа Богородицы. Его называли "братом Господним".

В давние времена, когда зимы были ранними, на день Якова часто выпадал первый снег или град. Наши предки в этот день "кормили землю" пирогом - закапывали на огороде и в саду хлебные крошки из домашней выпечки. Обычно в грунт закапывали крошки от пирогов, которые пекли на День Казанской Богоматери.

В день Якова в Киевской Руси играли в пчелиные игры - ели мед и подражали поведению пчел. Считалось, что кто лучше всего скопирует пчелу, у того пасека даст хороший урожай меда.

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К этой дате старались завершить заготовку дров на зиму. Святого Якова считали покровителем тяжелых мужских физических работ. Ему молились о легком и успешном труде.

Что нельзя делать 5 ноября

Заниматься тяжелым физическим трудом в этот день можно мужчинам, но не женщинам. Запрещено выбрасывать в мусорное ведро хлебные крошки и остатки хлеба. Неудачный день для кардинальных изменений в жизни, переезда, судьбоносных решений. Строго запрещено бить ребенка, иначе он перестанет уважать родителей.

Приметы погоды 5 ноября

Дождь 5 ноября - хорошая примета. Следующий год будет урожайным.

Если на Якова выпал снег или град, то после 22 ноября наступит настоящая зима.

Если выпало много снега в этот день, то зима будет теплой, но затяжной.

Из березы уже опало все листья - к ранней зиме.

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