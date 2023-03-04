4 марта христиане чтят апостолов от 70-ти Архипа и Филимона, а также жены Филимона святой Апфии.
Наши предки в этот день поднимались на горки или холмы. Проводили ритуал, чтобы определить, какое зерно в этом году хорошо уродится. Для этого на горку выносили ржаной, пшеничный и овсяный снопы зерна, и оставляли на сутки. Какой сноп больше покроется инеем, та культура этим летом хорошо уродится.
В день Архипа пекли домашний хлеб и караваи, и угощали родственников и соседей, а также сирот и нищих. По давнему обычаю полагалось съесть всю выпечку до последней крошки - тогда весна будет ранней и сытой. Остатки хлеба бросали птицам за спину через плечо. Считалось, что тогда осенью хлеба будет много.
В теплые года к 4 марта уже таял весь снег на земле и весь лед на водоемах. В честь окончания зимы наши предки устраивали небольшое застолье, а потом копали грядки.
Что нельзя делать 4 марта
- Нельзя в этот день одалживать деньги, еду и вещи, иначе весь год будете должником.
- В этот день нельзя отказывать в помощи нищим, голодающим и обездоленным.
- Нежелательно заболевать в этот день, иначе болеть будете долго.
- Ночью нельзя смотреть на падающие звезды.
Приметы погоды 4 марта
- Если на земле много снега осталось, то урожай в этом году будет поздним.
- Солнечный и ясный день - к плодородному году.
- Солнце очень жарит в этот день - к раннему лету.
- Если разлились реки, то скоро потеплеет.
- Огонь в печи сильно горит - к похолоданию.