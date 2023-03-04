Народный праздник 4 марта известен под названиями Архипов день, Филя вешний, Филимон, Федот.

4 марта христиане чтят апостолов от 70-ти Архипа и Филимона, а также жены Филимона святой Апфии.

Наши предки в этот день поднимались на горки или холмы. Проводили ритуал, чтобы определить, какое зерно в этом году хорошо уродится. Для этого на горку выносили ржаной, пшеничный и овсяный снопы зерна, и оставляли на сутки. Какой сноп больше покроется инеем, та культура этим летом хорошо уродится.

В день Архипа пекли домашний хлеб и караваи, и угощали родственников и соседей, а также сирот и нищих. По давнему обычаю полагалось съесть всю выпечку до последней крошки - тогда весна будет ранней и сытой. Остатки хлеба бросали птицам за спину через плечо. Считалось, что тогда осенью хлеба будет много.

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В теплые года к 4 марта уже таял весь снег на земле и весь лед на водоемах. В честь окончания зимы наши предки устраивали небольшое застолье, а потом копали грядки.

Что нельзя делать 4 марта

Нельзя в этот день одалживать деньги, еду и вещи, иначе весь год будете должником. В этот день нельзя отказывать в помощи нищим, голодающим и обездоленным. Нежелательно заболевать в этот день, иначе болеть будете долго. Ночью нельзя смотреть на падающие звезды.

Приметы погоды 4 марта

Если на земле много снега осталось, то урожай в этом году будет поздним.

Солнечный и ясный день - к плодородному году.

Солнце очень жарит в этот день - к раннему лету.

Если разлились реки, то скоро потеплеет.

Огонь в печи сильно горит - к похолоданию.

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