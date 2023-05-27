Народный праздник 27 мая известен под названиями Сидор Огуречник, Сидор Бокогрей.

Православная церковь 27 мая чтит память греческого мученика Исидора Хиосского. Наши предки считали, что в день Сидора приходит настоящее летнее тепло, а заморозки окончательно отступают. 27 мая сажали огурцы в открытый грунт или рассадой, а также сеяли лён.

О том, достаточно ли ночи теплые для посева огурцов, судили по вывешенной на ночь на улице мокрой тряпке. Если утром тряпка осталась полностью мокрой или тем более промерзла, то сажать семена ещё рано. Если же она почти полностью высохла, то можно приступать к посевам.

27 мая считается удачной датой для лечения любых болезней желудка, особенно вздутия и спазмов. Нашим предкам в этом помогали лекарственные травы, но в современное время лучше обратиться к врачу.

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Также дата 27 мая подходит для доения коров и коз. Полученное в этот день молоко считается особенно питательным и долго не портится. Женщины умывали лицо домашним молоком, чтобы кожа была гладкой и здоровой.

Рожденные 27 мая люди очень практичные и приземленные. Они четко знают, чего хотят от жизни, и не живут фантазиями. Это строгие, но справедливые и ответственные родители, а также очень надежные друзья.

Что нельзя делать 27 мая

В этот день категорически нельзя ссориться и спорить даже по мелочам, иначе отношения с родными испортятся надолго.

Неудачный день для торговли и продаж - выручка будет небольшой.

27 мая нельзя рубить, прививать, прищипывать деревья и обрезать ветки - раны на растениях будут долго заживать.

Приметы погоды 27 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если сегодняшний день прохладный, то летом будет много холодных дней.

Если в Сидоров день хорошая погода, то урожай огурцов в этом году будет богатым.

Если у ласточек появились птенцы, то лето будет ранним, а весна - поздней.

У воды слышно много жаб - к разливу рек.

Если вечером и утром громко стрекочут цикады, то лето будет знойным.

Дождь 27 мая предвещает частые дожди летом и хороший урожай овощей.

Если первая половина дня прохладная и пасмурная, то рассаду огурцов высаживать ещё рано.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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