Народный праздник 14 марта известен под названиями Евдокия свистунья, Евдокия плющиха, Новый год в Киевской Руси.

14 марта православная церковь чтит память преподобной мученицы Евдокии Илиопольской.

По старому юлианскому календарю в этот день наступает 1 марта - первый день весны. В Киевской Руси до 14 века 1 марта отмечался Новый год. Это был очень важный праздник для крестьян, который символизировал начало нового сельскохозяйственного года и пробуждение земли.

Погода в середине марта обычно была очень непостоянной. За одни сутки снегопад мог смениться солнечной погодой, а потом дождем. Дороги то таяли, то замерзали. Из-за непредсказуемой погоды в эти дни наши предки не отправлялись в далекую погоду и не сеяли ничего на огороде.

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14 марта у многих птиц вылупляются птенцы. Очень хорошей приметой считается увидеть в этот день гнездо с птенцами или птенцов, которые учатся летать.

14 марта издавна считается не очень удачным днем для посевов на огороде, поскольку погода ещё не установилась. Но в этот день можно высаживать рассаду. Ранее УНИАН рассказывал, как высадить капусту на рассаду.

Если 14 марта выпал снег, то он, как считали наши предки, обладал целебными свойствами. Таким снегом умывали лицо и руки, а также добавляли его в корм скотине.

Что нельзя делать 14 марта

По давним верованиям в эту дату не стоит отправляться в далекое путешествие, командировку или поездку. По возможности поездку лучше перенести.

День считается очень удачным для ткачества, шитья и любого рукоделия, но вышитые изделия нельзя кому-то дарить.

В этот день следует быть скромными. Нельзя хвалиться сделанными добрыми поступками и подавать милостыню у всех на виду.

Приметы погоды 14 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какой день Евдокии, таким будет лето.

Если погода в течение дня часто меняется, то весь остаток марта будет переменчивым.

Если грачи уже прилетели с зимовки, то холодов больше не будет.

Много луж в этот день - пчелы принесут много меда.

Снегопад в этот день предвещает хороший урожай грибов осенью.

Если земля полностью размерзла, то можно сажать деревья в саду.

Южный ветер дует - к дождливому лету, северный - к прохладному.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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