Народный праздник 10 марта известен под названиями Тарас-кумашник, Тарасий бессонный.

Христиане отмечают церковный праздник 10 марта в честь Константинопольского патриарха святого Тарасия. Наши предки в этот день боролись с лихорадкой. Считалось, что вылечиться от лихорадки в этот день гораздо легче, но и шанс подхватить болезнь выше.

Наши предки в день Тарасия старались не спать днем или вечером. Считалось, что если заснуть в светлое время суток, то человек тяжело заболеет лихорадкой. Однако этот запрет не касается детей.

В давние времена лихорадку нередко лечили не лекарствами, а магическими ритуалами или испугом. Также верили, что болезнь отпугивает старая змеиная кожа.

Видео дня

10 марта для крепкого здоровья можно выпить травяной чай из чабреца, тысячелистника, полыни или полевой ромашки. Травы в давние времена собирали вручную и сушили всю зиму.

В целом день Тарасия на Руси считался несчастливым и опасным, поэтому на эту дату старались ничего важного не планировать.

Что нельзя делать 10 марта

В день Тарасия, по давним приметам, нельзя спать в светлое время суток, иначе такого человека поразит болезнь.

Также наши предки говорили, что 10 марта нельзя ездить верхом на лошади.

Приметы погоды 10 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Гром 10 марта гремит - к скорому похолоданию.

Хорошая погода на Тарасия обещает погожее и в меру дождливое лето.

Южный ветер дует - к потеплению.

Если выпал снег, то настоящая весна наступит только в апреле.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: