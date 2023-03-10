Христиане отмечают церковный праздник 10 марта в честь Константинопольского патриарха святого Тарасия. Наши предки в этот день боролись с лихорадкой. Считалось, что вылечиться от лихорадки в этот день гораздо легче, но и шанс подхватить болезнь выше.
Наши предки в день Тарасия старались не спать днем или вечером. Считалось, что если заснуть в светлое время суток, то человек тяжело заболеет лихорадкой. Однако этот запрет не касается детей.
В давние времена лихорадку нередко лечили не лекарствами, а магическими ритуалами или испугом. Также верили, что болезнь отпугивает старая змеиная кожа.
10 марта для крепкого здоровья можно выпить травяной чай из чабреца, тысячелистника, полыни или полевой ромашки. Травы в давние времена собирали вручную и сушили всю зиму.
В целом день Тарасия на Руси считался несчастливым и опасным, поэтому на эту дату старались ничего важного не планировать.
Что нельзя делать 10 марта
В день Тарасия, по давним приметам, нельзя спать в светлое время суток, иначе такого человека поразит болезнь.
Также наши предки говорили, что 10 марта нельзя ездить верхом на лошади.
Приметы погоды 10 марта
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Гром 10 марта гремит - к скорому похолоданию.
- Хорошая погода на Тарасия обещает погожее и в меру дождливое лето.
- Южный ветер дует - к потеплению.
- Если выпал снег, то настоящая весна наступит только в апреле.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.