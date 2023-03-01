Народный праздник 1 марта известен под названиями Ярилин день, Ярило Великий Гром.

Христиане 1 марта чтят святую Мариамну, сестру апостола Филиппа. Это первый день весны.

В Киевской Руси до 14 века Новый год отмечали 1 марта. Об этом есть множество свидетельств в украинском фольклоре. Например, знаменитая рождественская песня "Щедрик, щедривочка" раньше была украинской народной новогодней песней и исполнялась весной. Именно поэтому в песне "прилетела ласточка", ведь весной ласточки возвращаются из зимовки.

В дохристианские времена наши предки в этот день чтили Бога весеннего Солнца Ярилу. Украинцы называли его Благовесник или Великий Гром. По давним поверьям, он отвечал за весеннее тепло и за урожай.

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У наших предков именно весной начинался Новый год, ведь весна была началом жизненного цикла. Весной начинали высаживать урожай, который прокормит людей в течение года.

В день Ярила беременные женщины выходили греться на солнце и умывались талой водой, чтобы ребенок родился здоровым. В целом талая вода в этот день считается целебной. Если снег уже сошел с полей - в этот день выгоняли пастись домашний скот.

Что нельзя делать 1 марта

В этот день нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, поскольку длится Великий пост 2023. Неудачный день для рыбной ловли. В эту дату нельзя оставлять костер без присмотра, чтобы пожара не было. Погода в этот день бывает коварная, а тепло - непостоянным. Нельзя выходить на улицу без шапки и в легкой одежде, иначе простудитесь.

Приметы погоды 1 марта

Ясное небо на протяжении дня - к теплому марту.

Облака высоко плывут - к хорошей погоде.

Если пошел снег или дождь, то весь март будет дождливым.

Увидеть ласточку 1 марта - к ранней весне и раннему урожаю овощей.

Если на водоемах растаял весь снег, то серьезных заморозков больше не будет.

Если прогремел гром, то погода вскоре ухудшится, но в целом март будет теплым.

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