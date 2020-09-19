Сегодня христиане вспоминают удивительное спасение архангелом Михаилом храма от нападения идолопоклонников.

Ежегодно 19 сентября православные христиане отмечают Михайлово чудо. Именно так называется в народе праздник, установленный в память об одном из великих чудес главы небесного воинства, архангела Михаила.

Михайлово чудо: история праздника

Чудо, которому церковью посвящен сегодняшний день, произошло в IV веке. По легенде, архистратиг Михаил спас от разрушения христианский храм.

Читайте такжеИменины в октябре: как назвать ребенка, дни ангела мужчин и женщин в этом месяцеТак, в городе Хонех (Колоссы) был храм, посвященный архангелу Михаилу, построенный одним из жителей города в знак благодарности за исцеление дочери водами целебного источника.

Местным язычникам это не понравилось и они задумали уничтожить храм и убить Пономаря Архипа, служившего там на протяжении 60 лет. Для этого они соединили две горные реки в одно русло и направили их русло на храм, чтобы затопить его.

Услышав молитвы Архиппа, архангел Михаил явился на землю, ударил мечом по скале, образовав в ней ущелье, и вода потекла в него. Идолопоклонники разбежались от ужаса, храм остался невредимым, а город, где произошло чудо, получил название Хоны (ущелье).

Как празднуют Михайлово чудо

В день празднования Михайлова чуда верующие идут в церковь на праздничную литургию. Они искренне и от души молятся архангелу Михаилу – считается, что в этот день даже самая невероятная молитвенная просьба может быть выполнена.

На Михайлово чудо принято ходить в гости и собираться всей семьей за общим столом, раньше в этот день устраивали братчину – во время которой решались внутренние вопросы и разногласия.

По случаю праздника хозяйки традиционно накрывают столы пирогами с различными начинками из муки нового урожая.

Что нельзя делать на Михайлово чудо

В праздник Михайлова чуда строго запрещено работать, можно выполнять лишь мелкую работу. Наши предки верили, что тех, кто берется за работу, ждут неприятности.

В этот день нельзя ссориться, а все возникшие конфликты и разногласия следует решать только мирным путем, не повышая голос и сдерживая эмоции.

После праздничной трапезы нельзя выбрасывать остатки пищи со стола. Их принято отдавать нуждающимся и голодающим.

Приметы на Михайлово чудо

Большинство народных примет и поверий на праздник Михайлово чудо связаны с погодой. Основными из них являются следующие:Читайте такжеВыходные в октябре: когда и сколько будут отдыхать украинцы

если утром в праздник на деревьях есть иней – зима будет снежной;

если утром туман – следует ждать потепления;

тепло на Михайлово чудо – осень будет долгой;

листья с осины падают на землю лицевой стороной – зима будет холодной, наоборот – теплой;

листья на верхушке березы зеленого цвета – к ранней зиме;

если вечером облака синего цвета – к перемене погоды.

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Автор: Алина Вишневская