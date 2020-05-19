Вознесение Господне 2020: когда празднуем, история и традиции

Праздник Вознесения Господня традиционно отмечают на 40-й день после Светлого Воскресения Христова.

Вознесение Господне – важный день для всех верующих. Этот большой праздник посвящен Иисусу Христу. Само его название отражает суть важного евангельского события вознесения Иисуса на небо, завершения его земного служения.

Вознесение в 2020 году: дата праздника

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Вознесение Господне не имеет постоянной даты празднования. Каждый год оно отмечается в разные дни и полностью зависит от Пасхи.

Традиционно этот праздник отмечают на 40-й день после Светлого Воскресения Христова и он всегда приходится на четверг.

В 2020 году Пасху праздновали 19 апреля. Таким образом, проведя несложные подсчеты, можно установить, что Вознесение Господне в этом году православные христиане будут отмечать 28 мая.

В свою очередь, у католиков праздник Вознесения в 2020 году приходится на неделю раньше – на 21 мая.

История праздника Вознесения

После своего воскресения Иисус Христос являлся своим ученикам. На 40-й день он вознесся на небо, открыв вход в Царство Небесное и подарив людям надежду на спасение их грешных душ, прощение и вечную жизнь.

В день Вознесения Господь собрал апостолов в Вифании, на горе Елеон. Иисус Христос благословил их, после чего вознесся на небо.

Традиции дня Вознесения Господня

В этот день верующие стараются посетить церковные службы и уделить время молитве. Считается, что на Вознесение Господь слышит все просьбы, поэтому стоит молиться особенно усердно, прося о том, в чем очень нуждаешься.

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В народе верили, что в этот день весна окончательно переходит в лето, становится по-настоящему жарко, отцветают сады. На праздник в древности водили хороводы в честь будущего хорошего урожая, в некоторых местах устраивали веселые гуляния.

На Вознесение Господне в старину пекли пироги с зеленым луком. Эту удлиненной формы выпечку украшали тестом в виде перекладинок (подобно ступенькам), которые символизируют восхождение на небо.