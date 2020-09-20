Праздник установлен в память о мученической смерти девочек-подростков и их матери Софии.

В конце сентября православные христиане традиционно чтят память святых дев Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, а тезки мучениц празднуют именины.

День Веры, Надежды, Любови и Софии: дата

Праздник Веры, Надежды, Любови и их матери Софии каждый год отмечается в одну и ту же дату, а именно – в последний день первого месяца осени, 30 сентября.

Вера, Надежда, Любовь и София: трагическая история мучениц

Читайте такжеРождество Пресвятой Богородицы: дата, значение праздника, приметы и запреты дняСофия была благочестивой христианкой и жила во II веке в Римской империи. Своих дочерей она назвала в честь главных христианских добродетелей: Веры, Надежды, Любви. Воспитывала она их в христианских традициях и любви к Господу.

Семья не скрывала своей веры, даже несмотря на жестокие гонения со стороны властей. О юных христианках и их матери стало известно императору Адриану. Три девочки 12-ти, 10-ти и 9-ти лет без страха отстаивали свою веру перед ним, отказываясь поклониться идолам. Вдохновляла дочерей не отступать от христианской веры и мужественно терпеть боль их мать София.

Девочек обрекли на страшные пытки, а потом казнили на глазах у матери. София похоронила своих дочерей и три дня сидела у их могил, пока не отдала свою душу Господу.

Традиции Дня Веры, Надежды, Любови и Софии

В день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии верующие молятся великомученицам и просят их о семейном счастье и избавлении от бесплодия.

В народе 30 сентября еще называли вселенскими женскими именинами. Женскими – потому, что день ангела в этот день отмечают женщины сразу четырех имен. Вселенскими – ведь эти имена были очень популярными, поэтому когда справлялись именины, "гудели" всем селом.

Этот день было принято начинать с громкого плача – оплакивания тяжкой женской судьбы. Он служил своеобразным оберегом на счастливую судьбу. По обычаю плакали даже те, чья судьба сложилась удачно. Плакали они, в частности, о судьбе родных и близких.

Считается также, что если испечь каравай или пирог, то в семью вернутся взаимопонимание и гармония. При этом выпечку следует украсить купленной в церкви свечой и нельзя выбросить ни крошки такого каравая.

Что нельзя делать 30 сентября

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В день памяти четырех великомучениц не рекомендуется заниматься домашними делами. Хозяйкам следует отложить уборку, приготовление пищи и рукоделие.

Не принято в этот день устраивать пышные застолья, ведь повод для праздника трагический. Также 30 сентября нельзя ссориться с близкими людьми, спорить и сквернословить.

В то же время договариваться в день памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии о свадьбе – хорошая традиция, тогда как венчание лучше перенести.

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Автор: Алина Вишневская