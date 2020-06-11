День Конституции Украины: дата праздника и выходные дни

Совсем скоро украинцы будут праздновать День Конституции.

Первый месяц лета богат на праздники и дополнительные выходные дни. Совсем недавно украинцы отгуляли Троицу и Зеленые праздники, а в конце месяца страна будет отмечать один из главных государственных праздников. Речь идет о Дне Конституции Украины. Когда его отмечают и сколько дней можно будет отдыхать - читайте ниже.

День Конституции Украины - дата праздника

Праздник в честь Основного закона страны в Украине отмечают ежегодно 28 июня. В этот день, точнее ночь, в 1996 году Верховная Рада приняла Конституцию. С того момента 28-й день первого летнего месяца стал официальным праздничным и выходным днем в Украине.

Выходные на День Конституции в 2020 году

В нынешнем году 28 июня выпадает на воскресенье. Следовательно, выходным будет являться следующий за праздником день - 29 число. Таким образом, в конце месяца украинцы получат три полноценных выходных дня - 27, 28 и 29 июня. Отрабатывать их в будущем не придется.

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