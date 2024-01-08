Народный праздник 9 января известен под названиями Скрута Будняя, Степанов день.

Православная церковь Украины 9 января по новому стилю чтит память мученика Полиевкта, пророка Самея и чудотворца Евстратия. По старому стилю 9 января православные чествовали одного из первых христианских мучеников Стефана.

Наши предки этот народный праздник обычно проводили в доме, поскольку в давние времена в середине января наступал самый суровый зимний период. Из-за сильных снегопадов и лютого ветра выходить на улицу было опасно, поэтому люди делали работу в доме: перестилали постельное белье, убирались и мыли окна, варили кашу.

Вечером в праздник 9 января было принято всей семьей идти в баню. Люди верили, что если в эту дату хорошенько попариться и "побить" друг друга вениками, то можно запастить крепким здоровьем на весь год.

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Владельцы лошадей в народный праздник 9 января ухаживали за конями - давали им угощения, расчесывали гриву, меняли подковы, поили святой водой. В Киевской Руси в этот день нанимали пастухов на следующий сельскохозяйственный сезон, и в целом занимались наймом любых работников.

9 января - удачный день для работы, торговли, ведения бизнеса. У владельцев своего дела в этот день будет хорошая выручка. Также дата успешна для трудоустройства.

9 января - знак Зодиака

Рожденный 9 января человек по знаку Зодиака - Козерог. Именинники этого дня по характеру целеустремленные, работящие, упорные и стойкие. У них реалистичный взгляд на жизнь. Такие люди внешне кажутся строгими, но на самом деле могут быть отзывчивыми и добрыми. Не терпят несправедливость и хамство в свою сторону. Как родители они требовательные, но справедливые.

Что нельзя делать 9 января

9 января нельзя ссориться, выяснять отношения, вспоминать старые обиды, иначе отношения надолго испортятся.

Нельзя поднимать тяжелые предметы, иначе весь год будет болеть спина.

Нельзя в этот спать спать головой к двери.

Выбрасывать хлебные крошки в мусорное ведро не стоит - лучше отдайте их птицам.

Не стоит брать деньги в долг и покупать дорогие вещи в рассрочку, иначе в текущем году часто будете в долгах.

Приметы погоды 9 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Чем выше на деревьях сидят птицы, тем холоднее будет в следующие дни.

Утренний туман предвещает потепление.

Луна ночью красноватая - к снежной, но теплой погоде.

Если день ясный и морозный, то этот год будет урожайным.

Собаки и коты во сне свернулись клубком - стоит ждать похолодания.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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