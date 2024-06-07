Народный праздник 8 июня известен под названиями Федор Колодезник, Карп-карполов, Карпов день.

Православная церковь Украины 8 июня по новому стилю чтит память великомученика Феодора Стратилата и преподобного Ефрема Антиохийского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.

Народный праздник 8 июня считается очень удачным для рыбалки. На рыбалку в основном ходили мужчины, беря с собой разные виды приманки. Часто для этих целей искали червей на огороде или в компостной куче.

Женщины в этот народный праздник из пойманной рыбы и ранних овощей готовили уху, рыбные котлеты, консерву. Согласно народным обычаям, рыбные блюда в этот день принесут здоровье и наполнят энергией.

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8 июня проверяли и чистили печи, для чего в дом приглашали печника. А владельцы скота нанимали пастухов. Наемным работникам часто платили не деньгами, а продуктами и алкоголем.

Согласно приметам, в праздник 8 июня очень полезной и чистой считается колодезная вода. Если попить в этот день воды из колодезя или умыться ей, то самочувствие быстро улучшится. А несколько капель на лоб помогут снять лихорадку у ребенка.

8 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру трудолюбивые, ответственные, честные. Они имеют сильную деловую хватку и могут в любой ситуации найти выгоду для себя. Но расчетливыми их назвать нельзя, и они способны на щедрость и бескорыстную помощь.

Что нельзя делать 8 июня

В этот день стоит избегать ссор и конфликтов, не вспоминать старые обиды и не спорить с родными. Правоту вы не докажите, но отношения с близкими испортите. Также не стоит упрекать и высмеиваться других людей за ошибки, иначе окажитесь на их месте.

Не говорите сегодня "я тебе завидую" знакомым людям, иначе на вас перейдут проблемы и трудности объекта зависти.

Нельзя лениться, спать до обеда, откладывать важные занятия, иначе в делах постигнет неудача.

Неудачный день для пересадки растений. Они не приживутся на новом месте.

Нельзя ходить в грязной, изношенной, порванной одежде и в неубранном доме.

Приметы погоды 8 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Во время грозы гром звучит звонко - дождь надолго затянется, глухо - к короткому дождю.

Много цветков на рябине - к богатому урожаю зерновых и ягод.

Вечером появилось много комаров - к жаркой и сухой погоде в ближайшие дни.

Крупная роса утром появилась - к сильной жаре.

Рыба плавает прямо у поверхности воды - к дождю.

Если птицы перестали петь, то стоит ждать непогоды.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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