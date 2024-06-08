В эту дату отмечается Всемирный день океанов и День рождения пылесоса.

Праздник 8 июня - Всемирный день океанов, День пивовара, День рождения пылесоса, День таинственных знаков и предсказаний, Международный день домохозяйки и домохозяина, День мебельщика, День социального работника, Всемирный день голых велопокатушек, Всемирный день джина, Всемирный день куклы, Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга, Международный день молодых орлов, Всемирный день вязания на публике.

8 июня - 159-й день года (160-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остается 206 дней до конца года.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

8 июня праздник отмечают в каждом уголке нашей большой планеты - посмотрите, какие торжества встречают сегодня:

Видео дня

День семейного здоровья и фитнеса, День пончиков с желе, День лучших друзей, День радостного пробуждения утром, День бабки, День пропавших дворняг, День клубничного чизкейка, День розового вина - США .

. День почитания святых и святынь - Иран .

. День памяти павших за Францию в Индокитае - Франция .

. День острова Линдисфарн - Великобритания .

. День инженера - Перу .

Относительно того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна не отмечает никаких важных дат, поэтому желающие могут присоединиться к празднованию любого из международных торжеств.

Важные события в истории 8 июня

1509 - капитулировала Пиза, осажденная войсками Флорентийской республики. Пизанская республика прекратила свое существование.

1783 - вулкан Лаки в Исландии начал свое восьмимесячное извержение, которое оказалось крупнейшим лавовым извержением в истории. Погибло около 10 тысяч человек (20 % населения Исландии). Период, последовавший за извержением, известен как бедствия в тумане.

1786 - в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.

1824 - Ноа Кашинг из Квебека запатентовал стиральную машину.

1861 - на референдуме две трети избирателей штата Теннесси проголосовали за выход из США.

1869 - Айвз Макгаффи из Чикаго запатентовал пылесос.

1912 - в Лос-Анджелесе основана киностудия "Universal".

1928 - осуществлен первый авиаперелет из США в Австралию.

1940 - объявлено об открытии нептуния, 93-го элемента в таблице периодических элементов.

1947 - впервые открывается судоходство по всему Днепру.

1949 - в Лондоне (а через 5 дней и в Нью-Йорке) тиражом 25 500 экземпляров увидел свет роман Джорджа Оруэлла "1984".

1963 - американские кардиологи объявили первую кампанию против курения.

1965 - американские компании "Фрито-Лей" и "Пепси-Кола"

1984 - в Гильдию киноактеров США почетным членом принят диснеевский утенок Дональд Дак.

объединились, образовав компанию PepsiCo.

2002 - после ремонта в Киеве открылся кинотеатр "Киевская Русь" с самым большим экраном среди кинотеатров стран бывшего СССР.

Какой сегодня церковный праздник

По новому стилю и календарю православные верующие 9 июня чтят память великомученика Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешевская". По старому стилю христиане отмечают праздник 9 июня - День памяти святого мученика Георгия Нового и День памяти апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 8 июня

Народные приметы гласят, что в эту дату полезно дышать возле куста шиповника - это положительно влияет на состояние здоровья. Также с 8 июня нельзя сеять семена зимней редьки, капусты брокколи, репы, избавляться от насекомых на смородине и крыжовнике.

Народные приметы о погоде 8 июня:

утки и другие птицы плещутся в воде - к дождю;

рыба в реке плавает возле поверхности;

большое количество цветков на рябине - к хорошему урожаю овса.

Категорически запрещают приметы на 8 июня женщинам ходить к реке, развлекаться там и мочить ноги. Также не советуют поверья употреблять в пищу блюда из рыбы. Ссориться, обижаться и предаваться унынию нельзя, как и в любой другой день по православным канонам.

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