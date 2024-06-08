Праздник 8 июня - Всемирный день океанов, День пивовара, День рождения пылесоса, День таинственных знаков и предсказаний, Международный день домохозяйки и домохозяина, День мебельщика, День социального работника, Всемирный день голых велопокатушек, Всемирный день джина, Всемирный день куклы, Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга, Международный день молодых орлов, Всемирный день вязания на публике.
8 июня - 159-й день года (160-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остается 206 дней до конца года.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
8 июня праздник отмечают в каждом уголке нашей большой планеты - посмотрите, какие торжества встречают сегодня:
- День семейного здоровья и фитнеса, День пончиков с желе, День лучших друзей, День радостного пробуждения утром, День бабки, День пропавших дворняг, День клубничного чизкейка, День розового вина - США.
- День почитания святых и святынь - Иран.
- День памяти павших за Францию в Индокитае - Франция.
- День острова Линдисфарн - Великобритания.
- День инженера - Перу.
Относительно того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна не отмечает никаких важных дат, поэтому желающие могут присоединиться к празднованию любого из международных торжеств.
Важные события в истории 8 июня
- 1509 - капитулировала Пиза, осажденная войсками Флорентийской республики. Пизанская республика прекратила свое существование.
- 1783 - вулкан Лаки в Исландии начал свое восьмимесячное извержение, которое оказалось крупнейшим лавовым извержением в истории. Погибло около 10 тысяч человек (20 % населения Исландии). Период, последовавший за извержением, известен как бедствия в тумане.
- 1786 - в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.
- 1824 - Ноа Кашинг из Квебека запатентовал стиральную машину.
- 1861 - на референдуме две трети избирателей штата Теннесси проголосовали за выход из США.
- 1869 - Айвз Макгаффи из Чикаго запатентовал пылесос.
- 1912 - в Лос-Анджелесе основана киностудия "Universal".
1928 - осуществлен первый авиаперелет из США в Австралию.
- 1940 - объявлено об открытии нептуния, 93-го элемента в таблице периодических элементов.
- 1947 - впервые открывается судоходство по всему Днепру.
- 1949 - в Лондоне (а через 5 дней и в Нью-Йорке) тиражом 25 500 экземпляров увидел свет роман Джорджа Оруэлла "1984".
- 1963 - американские кардиологи объявили первую кампанию против курения.
- 1965 - американские компании "Фрито-Лей" и "Пепси-Кола"
- 1984 - в Гильдию киноактеров США почетным членом принят диснеевский утенок Дональд Дак.
- объединились, образовав компанию PepsiCo.
- 2002 - после ремонта в Киеве открылся кинотеатр "Киевская Русь" с самым большим экраном среди кинотеатров стран бывшего СССР.
Какой сегодня церковный праздник
По новому стилю и календарю православные верующие 9 июня чтят память великомученика Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешевская". По старому стилю христиане отмечают праздник 9 июня - День памяти святого мученика Георгия Нового и День памяти апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 8 июня
Народные приметы гласят, что в эту дату полезно дышать возле куста шиповника - это положительно влияет на состояние здоровья. Также с 8 июня нельзя сеять семена зимней редьки, капусты брокколи, репы, избавляться от насекомых на смородине и крыжовнике.
Народные приметы о погоде 8 июня:
- утки и другие птицы плещутся в воде - к дождю;
- рыба в реке плавает возле поверхности;
- большое количество цветков на рябине - к хорошему урожаю овса.
Категорически запрещают приметы на 8 июня женщинам ходить к реке, развлекаться там и мочить ноги. Также не советуют поверья употреблять в пищу блюда из рыбы. Ссориться, обижаться и предаваться унынию нельзя, как и в любой другой день по православным канонам.