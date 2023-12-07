Народный праздник 8 декабря известен под названиями Анфиса Рукодельница, Патапий, Клим Холодный, Климентьев день.

Православная церковь 8 декабря по новому стилю чтит память преподобного Патапия, мученицы Анфисы Римской и апостолов от 70-ти Тихика и Кесария. По старому стилю в этот день чтили апостола от 70-ти и древнехристианского оратора Климента Римского.

В народный праздник 8 декабря девушки занимались рукоделием. День считается удачным для шитья, ткачества, вышивания и любого творчества. Любые сделанные в этот день изделия получатся красивыми и долго прослужат. Во времена Киевской Руси считалось, что каждая украинка должна вышить свадебный рушник к своей свадьбе. Если невеста не успевала, то ей помогали закончить рушник родственницы, чтобы избежать позора.

В праздник 8 декабря существовал ритуал для успешного выполнения любого дела. Для этого любую работу нужно было закончить на пустой желудок. Поэтому наши предки в эту дату с самого утра приступали к текущим делам, и лишь потом завтракали.

Видео дня

Дата 8 декабря издавна считается опасной из-за разгула злых духов, сильного мороза и гололеда. А люди, которые жили у леса, в этот день опасались волков. Для защиты от нечисти люди повязывали на руку шелковую нить или клали под подушку ветку чертополоха. А для отпугивания волков от двора звонили в колокольчик. В этот день старались не выходить из дома, чтобы не пострадать от непогоды.

8 декабря - знак Зодиака

Рожденный 8 декабря человек по знаку Зодиака - Стрелец. Именинники этого дня по характеру довольно закрытые и немногословные. Их близкие часто не знают, что у них на душе. Они самостоятельные и не зависят от чужого мнения. У рожденных 8 декабря хорошая интуиция и развитое воображение.

Что нельзя делать 8 декабря

Без необходимости в этот день не стоит выходить из дома, а особенно ходить в лес - там могут быть голодные и агрессивные животные.

Рукодельницам нельзя показывать незаконченное изделие другим людям, иначе работа пойдет наперекосяк.

День удачен для вышивания, но не стоит 8 декабря вышивать черной нитью, иначе привлечете в жизнь неудачи.

Женщине нельзя ссориться с мужем и повышать на него голос, даже если он неправ. Лучше сдержаться и говорить спокойно, иначе отношения испортятся надолго.

Приметы погоды 8 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если целый день идет снег, то лето будет дождливым.

Петухи поют раньше, чем обычно - к потеплению.

Птицы прижимаются друг к другу - к похолоданию.

Мощный и быстрый ветер в этот день принесет морозную, но сухую погоду.

Утренний иней предвещает ухудшение погоды.

Пение снегиря предвещает потепление.

Если на березе до сих пор остались листья, то в декабре еще будут теплые дни.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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