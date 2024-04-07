Народный праздник 8 апреля известен под названиями Родион-ледолом, Гавриил Благовест, Гавриил и Василий.

Православная церковь Украины 8 апреля по новому стилю чтит память преподобного Георгия Хозевита, апостола от семидесяти Родиона и Григория Киево-Печерского и преподобного Ильи Египетского. По старому стилю праздник сегодня называется собор архангела Гавриила - именно он сообщил Деве Марии, что она родит Сына Божьего.

В народный праздник 8 апреля наши предки ходили в лес, чтобы собрать древесные почки, молодые шишки, раннюю зелень и березовый сок. Из смородины и лопуха срывали молодые листики, чтобы засолить огурцы.

В народный праздник украинцы ожидали прихода тепла и согревания почвы. После Благовещения (7 апреля) приступали к посевным работам. В народе говорили, что до большого праздника сажать и сеять что либо - большой грех. С 8 апреля начинали сеять овес, пшеницу, конопли, рожь.

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Женщины в день Гавриила наводили порядок в доме, погребе и в шкафах - перебирали крупы и припасы, осматривали гардероб и доставали летние вещи. Старую и ненужную одежду отдавали родным или относили в церковь. В эту дату в последний раз донашивали красивую теплую одежду и затем прятали в сундуки до следующего года. По давнему поверью, если в этот день красиво и чисто нарядиться, то женщина будет счастливой.

Праздник 8 апреля - удачная дата для свадьбы и венчания. Такая пара будет счастливой. Также день удачен, чтобы покрестить ребенка - малыш получит небесное благословение. Однако не рекомендуется в эту дату заниматься рукоделием.

8 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру дружелюбные, независимые, свободолюбивые и гордые. Не любят, когда им дают непрошенные советы. Они очень умные и всесторонне развитые, но с трудом признают свои ошибки. Наделены творческими способностями и богатым воображением.

Что нельзя делать 8 апреля

Не стоит ходить в старой, ношенной, грязной одежде - лучше наденьте новую.

Остатки еды сегодня не выбрасывайте в мусор, а отдайте животным.

Женщинам нельзя ходить с распущенными волосами.

Одалживать сахар, соль, спички 8 апреля - к неприятностям.

Неудачный день для путешествий и далеких поездок.

Не обсуждайте денежные вопросы, не делитесь планами о покупках и не раскрывайте подробности своего заработка сегодня, особенно с малознакомыми людьми.

Приметы погоды 8 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на черемухе появились листья, то уже можно сажать раннюю картошку.

Если ударили морозы, то весна будет холодной.

Верба зацвела - пасечникам пора выставлять улья.

Если ком земли после броска не рассыпается, то сеять в открытый грунт еще рано.

Ясный день предвещает жаркий апрель.

Кроты начали рыть много нор - пора сеять овёс.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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