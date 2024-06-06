Народный праздник 7 июня Медвяные росы, Иванов день, Федот Урожайник.

Православная церковь Украины 7 июня по новому стилю чтит память мученика Феодота Анкирского и папы римского Марцеллина, а также мучениц Присциллы, Валерии и Марии Кесарийских. По старому стилю в праздник сегодня чествовали епископа Ферапонта Критского и отмечали третье обретение главы Иоанна Предтечи.

Наши предки в народный праздник 7 июня опасались медвяной росы. Согласно приметам, роса в этот день является опасной для здоровья. Плохой приметой считается пройтись по мокрой траве. Также в этот день не собирали травы и не выгоняли домашний скот на выпас, чтобы животные не заболели.

В праздник 7 июня крестьяне радовались дождю. Мокрая погода сегодня предвещала богатый урожай зерновых культур. В случае дождя день проводили дома за уборкой и ремонтом.

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Женщины в этот народный праздник занимались большой стиркой. Всю одежду, скатерти и постельное белье складывали в огромную бочку, заливали кипятком и перестирывали. Чистили также верхнюю зимнюю одежду и прятали в сундуки до следующей зимы.

7 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру амбициозные, сильные духом, отважные и уверенные в себе. Они одинаково строги к себе и к близким. Очень упорны в достижении своих целей и не умеют отдыхать. Рожденным 7 июня людям суждено прожить долгую жизнь.

Что нельзя делать 7 июня

Нельзя сегодня ходить босиком по траве и умываться росой, а также собирать цветы и части растений, на которых есть капли росы.

Не стоит жалеть себя и жаловаться на свою судьбу, иначе ситуация ещё сильнее усугубится.

Не носите темную, а также изношенную и порванную одежду сегодня.

Запрещено неуважительно относиться к земле, плевать на неё и мусорить.

Не делитесь с окружающими планами и задумками, иначе ничего не сбудется.

Приметы погоды 7 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Чем жарче сегодняшний день, тем лучше уродятся зерновые культуры.

На деревьях появилось много паутины - в следующие дни дождя не будет.

Если рябина до сих пор не зацвела, то осень будет поздней.

Сегодняшняя гроза сулит богатый урожай грибов и ягод.

Утром нет росы на траве - к скорым дождям.

Водоемы зацвели и позеленели - к очень жаркому лету.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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