В эту дату отмечается Ивана Купала и Глобальный день прощения.

Праздник 7 июля - Ивана Купала, Глобальный день прощения, День борьбы с психосоматическими заболеваниями, День подсчета камешков на мостовой, Всемирный день языка суахили.

7 июля - 188-й день года (189-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 177 дней.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

7 июля праздник отмечается в разных странах, посмотрите, что и где именно встречают в эту дату:

День прогулки отца с дочерью, День шоколада, День макарон, День "Говори правду" - США .

. Праздник любви "Танабата" - Япония .

. Праздник Преображения Господня - Армения .

. День домбры - Казахстан .

. День молодежи - Сингапур .

. День независимости - Соломоновы острова.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна в этот день отмечает День ВМС и День работника природно-заповедного дела.

Важные события в истории 7 июля

1607 - впервые спет гимн Англии "God Save the King".

1668 - Исаак Ньютон получил степень магистра наук.

1754 - в Нью-Йорке открылся Королевский колледж (ныне Колумбийский университет).

1846 - США объявили об аннексии Калифорнии, которая тогда была частью Мексики.

1881 - впервые напечатана сказка "Пиноккио".

1891 - компания "Американ Экспресс" запатентовала дорожные чеки, послужившие прообразом современных кредитных карт.

1898 - конгресс США принял резолюцию об аннексии Гавайских островов.

1925 - Сенат Южной Африки отклонил Закон о расовой дискриминации.

1940 - во Львове открыт литературный музей Ивана Франко.

1956 - Бундестагом ФРГ принят закон о всеобщей воинской обязанности.

1968 - окончательно распалась группа "The Yardbirds", из осколков которой осенью образуется "Led Zeppelin".

1971 - свадьба Бьёрна Ульвеуса и Агнеты Фэльтскуг. Через три года они станут всемирно известны как члены шведского квартета "ABBA".

1978 - Соломоновы Острова получили независимость от Великобритании.

1987 - начался суд над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве.

1990 - в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора современности - Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас.

Какой сегодня церковный праздник

7 июля православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают день памяти Всех святых земли Украинской, благоверного Оскольда, первомученика Киевского. По старому стилю праздник 7 июля - Ивана Купала, Рождество Иоанна Предтечи.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 7 июля

Приметы говорят, что в народных традициях, вне зависимости от церковного календаря, 7 июля отмечается Ивана Купала. Значит, можно смело гадать на суженого, а народным целителям рекомендуется собирать лечебные травы. Не лишним будет и отправиться на природу, чтобы разжечь большой костер - тот, кто через него перепрыгнет, будет здоровым весь год.

Народные приметы о погоде 7 июля:

звездная ночь - к богатому урожаю грибов;

гроза - будет мало орехов;

большая роса на растениях - к хорошему урожаю огурцов;

сверчок поет - зима будет мягкой.

Категорически запрещено 7 июля гулять в одиночестве в лесу или ходить к водоемам - это разрешено делать только в компании. Нельзя поднимать с земли деньги - к бедности, унывать и ссориться - к ухудшению дел. Воздержитесь от того чтобы проводить любые манипуляции с волосами - отложите на другую дату.

Вас также могут заинтересовать новости: