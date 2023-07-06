Народный праздник 7 июля известен под названиями Иван Купала, Иванов день, Иван-травник, Первый покос.

Православная церковь 7 июля по старому стилю отмечает христианский праздник Рождество Иоанна Предтечи, проповедника, который крестил Иисуса Христа. По новому календарю праздник отмечается 24 июня.

В народе в эту дату отмечается давний праздник Ивана Купала. В Украине Купалу праздновали как минимум с 13 века - такой возраст первых письменных упоминаний о празднике. К 16 веку Ивана Купала был широко известен по всей стране, и каждая украинская область имела уникальные традиции.

В дохристианские времена Ивана Купала был посвящен летнему солнцестоянию и расцвету природных сил. После крещения Киевской Руси церковь боролась с языческим праздником - приурочила его к дате рождения Иоанна Крестителя и пыталась заменить купальские обычаи на христианские. Хотя украинцы продолжили отмечать Купалу из поколения в поколение, но уже не вкладывали в торжество языческий смысл.

Главными "персонажами" Ивана Купала в этот день были сам Купало и русалка Марена. Их изготовляли в виде соломенных чучел, украшенных зелеными ветками и цветами.

На Купайло украинцы ставили в центре села купальское дерево, вокруг которого водили хороводы и пели песни. В конце праздника дерево сжигали и разводили костер. В некоторых регионах вместо деревца сжигали чучело Марены.

Вечером в этот народный праздник обязательно прыгают через костер парами. Если во время прыжка пара не разомкнула руки, то они навсегда будут вместе. Также считается, что жар от костра очищает душу. В огне сжигали старые вещи и одежду больного человека.

Девушки в праздник 7 июля плели венки и пускали по воде. Чей проплывет дальше остальных - та первая выйдет замуж. Также девицы в этот день бросали свои венки парням, а те пытались поймать венок возлюбленной.

Часто пары заранее договаривались, как будет выглядеть их венок, и девушка во время плетения закрепляла яркую ленту или цветок. Иногда венки не выбрасывали после Купалы, а несли домой как оберег от злых сил.

В народный праздник 7 июля было нормой и даже хорошей приметой не спать всю ночь. Молодежь веселилась до самого утра, плясала, занималась гаданиями и искала цветки папоротника. Тем не менее ночь на Ивана Купала издавна считается опасной и зловещей из-за шабаша злых сил.

Рожденные 7 июля люди - яркие и неординарные личности. Они постоянно тянутся к новым впечатлениям. Любят путешествовать и заниматься творчеством. В делах довольно беспечные, часто надеются на удачу и всё делают в последний момент, но им постоянно везет.

Что нельзя делать 7 июля

В эту дату можно не спать всю ночь, но после наступления темноты не стоит ходить в лес и в поле - из-за шабаша ведьм это очень опасно. В лес ночью на Купала выходили только смельчаки.

В этот день нельзя дразнить змей и близко подходить к ним - считается, что они становятся более ядовитыми и агрессивными в эту дату.

На Ивана Купала очень популярны гадания, но христианам стоит помнить, что церковь такие ритуалы осуждает.

Приметы погоды 7 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Пчелы активно собирают нектар из цветов - к хорошему урожаю меда в конце лета.

Сильная роса утром - к хорошему урожаю огурцов и орехов.

Много звезд ночью - к большому урожаю грибов в конце лета.

Гроза в этот день предвещает неурожай орехов.

Полевые цветы сильнее пахнут - к скорому дождю.

Если цикады громко стрекочут, то скоро наступит жара.

Дождь на Ивана Купалу пошел - ещё пять дней будет дождливо.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: