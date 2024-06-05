Народный праздник 6 июня известен пол названиями Илларион пропольник, Илларионов день, Симеон Столпник.

Православная церковь Украины 6 июня по новому стилю чтит память преподобных Виссариона Египетского и Илариона Нового, а также преподобномучениц Феклы и Сусанны. По старому стилю в праздник сегодня чтят проповедника и аскета Симеона Столпника.

Наши предки в народный праздник 6 июня ожидали цветения шиповника и собирали цветы. Чай из шиповника считали полезным при любых болезнях, а отваром мыли волосы и полоскали рот для исцеления мелких ранок.

Если праздник 6 июня был погожим, то крестьяне избавляли от сорняков на огороде. Согласно примете, если в сегодняшний день прополоть сорную траву, то она нескоро вырастет на том же месте. Также занимались окучиванием картошки.

Видео дня

В случае дождя этот народный праздник украинцы проводили дома. Мужчины занимались поточным ремонтом и точили сельскохозяйственный инвентарь. Женщины занимались уборкой и стиркой, а в свободное время садились за рукоделие.

6 июня - удачный день для благотворительности и хороших дел. Сделанное добро вернется в двойном размере.

6 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру общительные, отзывчивые, харизматичные. Они обладают большой харизмой и сильными лидерскими качествами. Очень упрямы - их невозможно переспорить. Рожденные 6 июня часто бывают вспыльчивыми и импульсивными, но в трудной ситуации всегда придут на помощь близким.

Что нельзя делать 6 июня

Неудачный день для дальних поездок. Также по возможности в эту дату не стоит ездить за рулем.

Не стоит сегодня спешить и торопиться с решениями - наделаете ошибок. Лучше успокойтесь и хорошо подумайте.

Не стоит сегодня делать работу по дому в одиночку. Разделите обязанности с другими членами семьи, чтобы избежать ссор и конфликтов.

Не тратьте большие суммы денег за раз. Крупные покупки вас разочаруют.

Приметы погоды 6 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если калина и шиповник уже обильно цветут, то уродятся грибы.

Утром нет росы на траве - к скорому дождю.

Если резко похолодало, то вскоре так же резко потеплеет.

Во время грозы гром звонкий - к ливню, глухой - к слабому и недолгому дождю.

Если день ясный и жаркий, то будет хороший урожай зерновых.

Домашний скот не хочет выходить на выпас - скоро погода испортится.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: