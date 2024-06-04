Народный праздник 5 июня известен под названиями Дорофеев день, Волхов-дорофей, Михаил Огуречник.

Православная церковь Украины 5 июня по новому стилю чтит память епископа Тимфоя Тирского и князя Киевского и Черниговского Игоря, а также Игоревской иконы Божьей Матери. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают епископа Михаила Синадского.

Наши предки в праздник 5 июня сеяли на огороде огурцы и лен. При посеве в грядки крошили скорлупу пасхальных или обычных куриных яиц, чтобы всё хорошо уродилось.

В этот народный праздник есть необычная традиция для увеличения урожайности овощей. Для этого вся семья с утра ела яйца, желательно домашние. Затем приступали к посевам, и работали обязательно ранним утром и без посторонних глаз. Считалось, что если соседи подсмотрят работу, то могут сглазить посевы.

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Праздник 5 июня считается очень удачным для борьбы с сорняками и насекомыми-вредителями. По примете, если сегодня на огороде или в саду избавиться от насекомых и сорной травы, то больше они не появятся.

Сегодняшний день считается удачным для лечения болей в спине и ногах, можно принимать ванночки и целебный массаж.

5 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру креативные, изобретательные, несколько хитрые. У них нестандартный взгляд на мир и необычные увлечения. Рожденные 5 июня люди склонны к перфекционизму, стараются закончить любое дело безукоризненно. Они могут бросить занятие, если понимают, что не сделают его идеально.

Что нельзя делать 5 июня

Нельзя сегодня выходить ночью на улицу, иначе случится беда.

Не стоит сегодня обсуждать людей за их спиной, обговаривать слухи и сплетни, рассказывать чужие тайны, а также хитрить, подслушивать, обманывать и приписывать себе чужие заслуги. Обман обязательно раскроется, а ваша репутация испортится.

Не стоит сегодня пользоваться ножом, ножницами, иглой, серпом, топором и остальными острыми предметами. Повышается вероятность порезов и уколов.

Неудачный день для строительства, ремонта, починки одежды и обуви.

Запрещено сегодня спорить, особенно по мелочам. Свою правоту вы не докажите, а отношения с человеком испортятся.

Приметы погоды 5 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если появилось много мошек, то следующие дни будут жаркими.

Ягоды вишни уже покраснели - к жаркой погоде и ясным дням.

Сильная роса утром сулит урожай грибов и ягод.

Ночью громко ухает сова - к дождю.

Дождь в этот день - хорошая примета, которая указывает на богатый урожай овощей и зерна.

Если день облачный, но перед закатом появилось солнце, то близится ненастье.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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