Праздник 5 июля - День трудоголиков, Всемирный день бикини, День разноцветных носков с пальцами, День механического карандаша, День работы без рук.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 5 июля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 5 июля
5 июля - 186-й день года (187-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 179 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
5 июля праздник отмечается в разных странах - посмотрите, какие именно торжества встречают в других государствах:
- День независимости - Венесуэла, Кабо-Верде, Алжир.
- День штата Гавайи - США.
- День предупреждения травматизма - Канада.
- День словаков, проживающих за рубежом - Словакия.
- День Кирилла и Мефодия - Чехия.
- День Конституции - Армения.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране 5 июля не отмечается никаких торжественных дат.
Важные события в истории 5 июля
- 1811 - Венесуэла первой из испанских колоний в Южной Америке провозгласила свою независимость.
- 1841 - англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.
- 1881 - в Египте, под Луксором, обнаружена уникальная гробница с захоронениями фараонов Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III и Рамзеса II Великого.
- 1918 - образована Коммунистическая партия большевиков Украины.
- 1920 - немецкая земля Шлезвиг передана под управление Дании.
- 1924 - в Париже состоялась торжественная церемония открытия VII летних Олимпийских игр.
- 1934 - "Кровавый четверг" в Сан-Франциско.
- 1940 - президент США Рузвельт наложил эмбарго на поставку в Америку японских товаров.
- 1941 - немцами арестован и интернирован глава украинских националистов Степан Бандера.
- 1946 - на показе мод в Париже французский модельер Луи Реар впервые представил публике купальник-бикини.
- 1954 - вышел первый выпуск телевизионных новостей Би-би-си. Её ведущий Ричард Бейкер установил рекорд: он читал новости на протяжении 28 лет - с 1954 года по Рождество 1982 года.
- 1962 - провозглашена независимость Алжира от Франции.
- 1971 - в США избирательные права предоставлены лицам от 18 лет (ранее - от 21 года).
- 1994 - 30-летний американец Джефф Безос основал компанию Amazon.
Какой сегодня церковный праздник
По новому календарю христиане отмечают 5 июля день памяти преподобного Афанасия Афонского и праздник иконы Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса"). По старому стилю верующие встречают дeнь пaмяти мучeникa Гaлaктиoнa и мучeницы Иулиaнии, день пaмяти cвящeннoмучeникa Евceвия, eпиcкoпa Caмocaтcкoгo и день пaмяти пpeпoдoбнoгo Вapлaaмa Χутынcкoгo.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 5 июля
Наши предки в старину 5 июля чистили колодцы - приметы утверждали, что если сделать это именно в такой день, то вода будет целебной. В эту дату можно и нужно заниматься огородом - лучше всего высаживать редис и обрабатывать цветы от насекомых.
Народные приметы о погоде 5 июля:
- появились лягушки возле реки - к ухудшению погоды;
- летает много бабочек - погода будет теплой и безветренной;
- листья клена поменяли цвет - температура воздуха снизится;
- не слышно кузнечика - к дождю.
5 июля нельзя до наступления вечера начинать никаких новых дел - хорошего результата не будет. Также в эту дату не стоит отзываться на заманчивые предложения - скорее всего, вас обманут. Откажитесь от того чтобы приглашать в дом гостей - они принесут с собой свои беды и неудачи.