В эту дату отмечается День трудоголиков и Всемирный день бикини.

Праздник 5 июля - День трудоголиков, Всемирный день бикини, День разноцветных носков с пальцами, День механического карандаша, День работы без рук.

5 июля - 186-й день года (187-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 179 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

5 июля праздник отмечается в разных странах - посмотрите, какие именно торжества встречают в других государствах:

Видео дня

День независимости - Венесуэла, Кабо-Верде, Алжир.

День штата Гавайи - США .

. День предупреждения травматизма - Канада .

. День словаков, проживающих за рубежом - Словакия .

. День Кирилла и Мефодия - Чехия .

. День Конституции - Армения .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране 5 июля не отмечается никаких торжественных дат.

Важные события в истории 5 июля

1811 - Венесуэла первой из испанских колоний в Южной Америке провозгласила свою независимость.

1841 - англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.

1881 - в Египте, под Луксором, обнаружена уникальная гробница с захоронениями фараонов Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III и Рамзеса II Великого.

1918 - образована Коммунистическая партия большевиков Украины.

1920 - немецкая земля Шлезвиг передана под управление Дании.

1924 - в Париже состоялась торжественная церемония открытия VII летних Олимпийских игр.

1934 - "Кровавый четверг" в Сан-Франциско.

1940 - президент США Рузвельт наложил эмбарго на поставку в Америку японских товаров.

1941 - немцами арестован и интернирован глава украинских националистов Степан Бандера.

1946 - на показе мод в Париже французский модельер Луи Реар впервые представил публике купальник-бикини.

1954 - вышел первый выпуск телевизионных новостей Би-би-си. Её ведущий Ричард Бейкер установил рекорд: он читал новости на протяжении 28 лет - с 1954 года по Рождество 1982 года.

1962 - провозглашена независимость Алжира от Франции.

1971 - в США избирательные права предоставлены лицам от 18 лет (ранее - от 21 года).

1994 - 30-летний американец Джефф Безос основал компанию Amazon.

Какой сегодня церковный праздник

По новому календарю христиане отмечают 5 июля день памяти преподобного Афанасия Афонского и праздник иконы Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса"). По старому стилю верующие встречают дeнь пaмяти мучeникa Гaлaктиoнa и мучeницы Иулиaнии, день пaмяти cвящeннoмучeникa Евceвия, eпиcкoпa Caмocaтcкoгo и день пaмяти пpeпoдoбнoгo Вapлaaмa Χутынcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 5 июля

Наши предки в старину 5 июля чистили колодцы - приметы утверждали, что если сделать это именно в такой день, то вода будет целебной. В эту дату можно и нужно заниматься огородом - лучше всего высаживать редис и обрабатывать цветы от насекомых.

Народные приметы о погоде 5 июля:

появились лягушки возле реки - к ухудшению погоды;

летает много бабочек - погода будет теплой и безветренной;

листья клена поменяли цвет - температура воздуха снизится;

не слышно кузнечика - к дождю.

5 июля нельзя до наступления вечера начинать никаких новых дел - хорошего результата не будет. Также в эту дату не стоит отзываться на заманчивые предложения - скорее всего, вас обманут. Откажитесь от того чтобы приглашать в дом гостей - они принесут с собой свои беды и неудачи.

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