Народный праздник 5 июля известен под названиями Ульянин день, Евсеев день.

Православная церковь 5 июля чтит память мучеников Галактаиона, Иулании и Евсевия Самосатского. Эта дата считается удачной для лечения алкоголизма.

Праздник 5 июля считается удачным для сбора пряных и лекарственных трав. Также в этот день можно собирать и есть сезонные ягоды и овощи. Все растения сегодня считаются вдвойне полезными.

Крестьяне в Ульянин день занимались повторным посевом зелени и редиски, окучивали картошку, собирали урожай ягод. Также в этот народный праздник обрабатывали огород от вредителей. Для этого рвали листья помидоров и хрена, крапиву, зубчики чеснока. Травы утрамбовывали в бочке и заливали водой. Через неделю был готов настой от насекомых и грибка.

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Наши предки в народный праздник 5 июля собирали купальницу - многолетнее полевое растение с красивыми желтыми цветками. Из него изготовляли веники для бани. Также купальницу любят есть коровы и кони. Также для банки плели березовый веник, который давали молодоженам. Считалось, что если молодые с ним попарятся, то никогда не разлучатся.

Рожденные 5 июля люди очень энергичные, никогда не сидят без дела. Не умеют и не позволяют себе отдыхать. Они очень умные и сообразительные. Хорошо разбираются в людях и сразу вычисляют неискренних и нечестных личностей. У них много хобби и талантов.

Что нельзя делать 5 июля

Влюбленным в этот день не стоит надолго отлучаться и проводить время порознь. Лучше быть рядом друг с другом - тогда любовь окрепнет.

День неудачен для покупок и поездок.

Категорически нельзя сегодня обманывать, раскрывать чужие секреты и обсуждать человека за спиной, иначе и сами станете жертвой обмана.

В Евсеев день нельзя пить алкоголь. По давним верованиям, кто выпьет спиртное сегодня, тот в будущем может заболеть алкоголизмом.

Также в этот день нельзя рисковать, играть в азартные игры, начинать рискованные дела и надеяться на везение.

Приметы погоды 5 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на камнях появились капли влаги, то скоро пойдет дождь.

До обеда погода солнечная, а после полудня сгустились тучи - к непогоде в июле.

Утренний туман предвещает сырую погоду и высокую влажность воздуха.

Низкие черные облака в этот день предвещают ухудшение погоды.

Молния сверкает - к ветренной и дождливой погоде в ближайшие дни.

Если вечером на траве появилась роса, то следующий день будет ясным.

Сильная жара в этот день сулит хороший урожай зерновых в этом году.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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