Народный праздник 5 февраля известен под названиями Агафья-коровница, голодуха, поминальница, Агафьин день, Агафий-полухлебник.

Православная церковь Украины 5 февраля чтит память архиепископа Феодосия Черниговского и мученицы Агафии, которую в народе считают покровителем коров, лошадей и другого домашнего скота. По старому стилю 5 февраля чтят память священномученика Климента Анкирского и мученика Агафангела.

По давним верованиям, в народный праздник 5 февраля нельзя бездельничать и лениться. Украинцы посвящали этот день работе в хлеву и сарае. Помещения осматривали, утепляли и чинили. Опустевшие закрома вычищали.

Праздник 5 февраля в давние времена считался опасным для крупного скота. Если в доме тяжело заболевала или умирала корова в этот день, то крестьяне в этот винили "коровью смерть" - злобного духа, который боится только старых пропитанных дёгтем лаптей.

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Крестьяне в эту дату подсчитывали остатки зерна и корма для животных. Если припасов оставалось меньше, чем половина, то урезали расходы на кормежку скота. Владельцы огородов в этот народный праздник начинали заготавливать семена и зерно для посева.

Хозяйки в день Агафии пекли домашние пироги с курицей, которые символизировали сытость и достаток. По обычаю, каждый член семьи должен был откусить хотя бы кусочек от такого пирога.

5 февраля - удачный день для свадьбы и венчания. В давние времена украинская молодежь старалась пожениться в течение февраля, пока не начались огородные заботы и посты.

5 февраля - знак Зодиака

Рожденный 5 февраля человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники 5 февраля по характеру активные и энергичные, не любят сидеть без дела. Очень придирчивы и требовательны к себе. Любое дело либо доводят до конца, либо вообще за него не берутся. Рожденные 5 февраля люди стойкие, не любят жаловаться и не показывают свои слабости.

Что нельзя делать 5 февраля

Нельзя лениться и откладывать на потом важные дела, иначе не избежать проблем со здоровьем.

Смотреть на падающие звезды 5 февраля - дурная примета.

Нельзя никому отказывать в помощи и просьбе в этот день, иначе позднее и вам в трудную минуту не помогут.

Танцевать сегодня - к мелким проблемам и неудачам.

Если случайно нашли или выиграли деньги в этот день - не стоит оставлять их себе, они не принесут вам счастья. Лучше пожертвовать сумму на благотворительность или на армию.

Нельзя оставлять на улице без присмотра коров, лошадей, коз и других животных, иначе с ними может случиться беда.

Приметы погоды 5 февраля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какая сегодня погода, таким будет март.

Резко потеплело 5 февраля - к поздней весне.

Белки часто спускаются на землю - к оттепели.

Морозный и солнечный день - к жаркому лету.

Если в день Агафона выпало много снега - к богатому урожаю хлеба.

На деревьях лежит иней - в этом году будет много орехов и грибов.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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