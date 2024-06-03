Народный праздник 4 июня известен под названиями Митрофанов день, Василисков день, Василиск, Соловьиный день.

Православная церковь Украины 4 июня по новому стилю чтит память патриарха Митрофана Константинопольского, мучеников Северина и Конкордия, а также епископа Зосима Египетского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминали мученика Василиска.

В народный праздник 4 июня наши предки ожидали прилета соловьев. Увидеть эту птицу сегодня или услышать её пение считается очень счастливой приметой. А если соловьи поселилсь возле дома, то его жители точно будут счастливыми.

В праздник 4 июня ничего не сеяли и не сажали на огороде, поскольку, по приметам, посаженные сегодня культуры не вырастут. День посвящали прополке сорняков, обрезке деревьев, подкормке растений навозом. Считается, что если сегодня подкормить поле, то на нем будет очень хороший урожай.

Видео дня

Часто в эту дату шел дождь. Тогда день проводили дома и занимались ремонтом, починкой сломанных вещей, уборкой. В кладовую прятали зимние вещи и доставали летние. Мужчины точили топоры и серпы.

Согласно приметам, в сегодняшний народный праздник нельзя лениться. Если сегодня пораньше встать, хорошо потрудиться и сделать важные дела, то в дальнейшем такого человека будет ждать благополучие и успех. А вся сделанная сегодня работа не будет напрасной.

4 июня - знак Зодиака

Рожденные сегодня люди по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру практичные, приземленные, рационально мыслящие. Они редко добиваются успеха в творчестве, зато очень хороши в спорте и бизнесе благодаря врожденной старательности и упорству. Рожденные 4 июня люди не склонны жалеть себя и часто недостаточно отдыхают.

Что нельзя делать 4 июня

Нельзя сегодня долго спать, бездельничать, откладывать важные планы, иначе дела закончатся неудачей.

Не стоит сегодня купаться в природных водоемах - высок риск подхватить болезнь или перемерзнуть.

Неудачный день для огородных работ - посаженные растения вряд ли взойдут.

Плохой день для трудоустройства и важных рабочих решений.

Собранные сегодня куриные яйца нельзя хранить сырыми, а стоит сразу же сварить.

Приметы погоды 4 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Густой туман или большая роса с утра говорят о скором улучшении погоды.

Если в течение дня погода часто меняется, то весь июнь будет переменчивым.

Пасмурно, но продолжают летать пчелы и бабочки - дождя ждать не стоит.

Если домашний скот стал непослушным и отказывается выходить на выпас, то скоро может начаться гроза или шторм.

Появилось много пауков или оводов - к богатому урожаю огурцов.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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