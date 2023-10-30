Народный праздник 31 октября известен под названиями Спиридон и Никодим, Лука Голодный, Луков день.

Православная церковь Украины 31 октября по новому стилю чтит память апостолов от 70-ти Стахия, Урвана, Наркиса, Апелия, Епимахая, а также преподобных Спиридона и Никодима. По старому стилю 31 октября церковь чтила монахов Киево-Печерской лавры Спиридона и Никодима, а также евангелиста Луку.

Древние славяне в этот народный праздник ходили на рыбалку, охоту и сбор грибов в лесу. Считалось, что последний день октября принесет богатый улов и надолго обеспечит семью едой.

Крестьяне в праздник 31 октября заботились о курицах - проверяли их здоровье, добавляли в еду костную муку или мел, утепляли и убирали курятник. Слабых птиц отбирали для убоя, а из мяса готовили бульоны, пироги и холодец. Съесть блюдо из курятины 31 октября - хорошая примета.

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В народный праздник 31 октября наши предки занимались творчеством. Святой Лука в народе считался покровителем иконописцев и художников. Люди верили, что любое связанное с рисованием дело в эту дату пройдет удачно и принесет благополучие.

Дата 31 октября считается очень удачной для посадки озимого лука - урожай обязательно порадует. Также для крепкого здоровья в этот день можно съесть дольку сырого лука.

31 октября - знак Зодиака

Рожденный 31 октября человек по знаку Зодиака - Скорпион. Именинники этого дня по характеру целеустремленные и ответственные. Они всегда выполняют обещания. С юности стремятся к самостоятельности. Не любят, когда их жалеют или излишне опекают. Они очень злопамятные, но и доброе отношение тоже запоминают.

Что нельзя делать 31 октября

День считается неудачным для трудоустройства и поиска новой работы, а также для приема на работу новых сотрудников, иначе в будущем возможны проблемы с карьерой.

Нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать в этот день, иначе отношения с человеком испортятся надолго.

Есть острую пищу в этот день - к проблемам с желудком. Также запрещено в эту дату пить спиртные напитки.

Несчастье настигнет человека, который в этот день будет рубить деревья, ломать ветки и срывать кору.

Не давайте деньги в долг, иначе вам их не вернут.

Приметы погоды 31 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если до дня Луки ни разу не выпал снег, то зима наступит нескоро.

Домашняя скотина не выходит на улицу и шерсть надувает - к ухудшению погоды.

Бледный и мутный месяц ночью предвещает снег или дождь.

Птицы сильно линяют - к потеплению.

Если день выдался безоблачным, то в ноябре будет много теплых дней.

Пение птиц слышно перед потеплением.

Зима будет морозной и снежной, если муравьи построили высокие муравейники.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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