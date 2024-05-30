Народный праздник 31 мая известен под названиями Еремей-распрягальник, Еремей-бобовник, Федот Овсяник, Семь дев, Федотов день.

Православная церковь Украины 31 мая по новому стилю чтит память апостола от 70-ти Ерма и мученика Ермия Команского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мученика Федота Анкирского и семи дев-мучениц.

В народный праздник 31 мая украинцы сеяли поздние бобовые и зерновые культуры - лён, овес, подсолнечник и рожь. В давние времена существовал обычай при посеве крошить в землю скорлупу освященных яиц или брызгать святой водой, чтобы был хороший урожай.

Праздник 31 мая считается удачным для лечения болей в спине, мышцах и суставах. Для излечения люди принимали ванны с целебными растениями, ходили в баню и на массаж.

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Владельцы скота в этот народный праздник чтили лошадей. Животных кормили лакомствами, расчесывали и украшали цветами гриву, меняли подковы и давали четверговую соль. Коней оберегали от работы и не запрягали сегодня.

Девушки в последний день весны отдыхали от работы и набирались сил для хлеборобного сезона. День посвящали посиделкам с подругами, где плели венки, занимались рукоделием и обсуждали женихов. По приметам, женщинам сегодня нужно съесть блюдо из овса (например, кашу или пирог), чтобы иметь крепкое здоровье и много энергии.

31 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру трудолюбивые, ответственные, энергичные. Смело берутся за сложные дела и не боятся быть первопроходцами. Рожденные 31 мая очень близко к сердцу принимают всё сказанное и сделанное в их адрес, и надолго запоминают обиды.

Что нельзя делать 31 мая

Нельзя сегодня стричь волосы и ногти, иначе ухудшится самочувствие.

Неудачный день для переезда.

Не стоит в этот день ругаться, спорить с близкими, вспоминать старые обиды. Свою правоту вы не докажите, но отношения испортятся.

Неудачный день для важных и судьбоносных дел, крупных финансовых сделок и в целом для важных начинаний.

Не рассказывайте никому о своих планах и задумках на будущее, иначе не сбудется.

Приметы погоды 31 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Кукушка целый день кует - к улучшению погоды.

Если после полудня погода резко поменялась, то первая половина июня будет изменчивой.

Утренний туман предвещает погожую погоду.

Пошел дождь - летом зерно уродится.

Много росы с утра - скоро наступит жара.

Если ночью ярко мерцают звезды, то следующие дни будут ветреными.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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