В эту дату отмечается День вспоминания любимых книжек и День рождения Гарри Поттера.

Праздник 31 июля - День вспоминания любимых книжек, День рождения Гарри Поттера, День необычных музыкальных инструментов, Международный день спасателя на воде, Международный день африканской женщины, Всемирный день рейнджера.

31 июля - 212-й день года (213-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 153 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

31 июля праздник отмечается далеко не в одной стране мира - узнайте, что именно встречают в эту дату в разных государствах:

Видео дня

День гавайского флага, День авокадо, День дворняги, День сахарной ваты, День "Прыгни в мармеладки", День малинового пирога, День пшеничных подушечек - США .

. День донора - Иран .

. День казначейства - Польша .

. День воинов - Малайзия .

. День начала революции - Конго .

. День отца - Доминиканская Республика .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране 31 июля нет никаких национальных торжеств - по желанию можно отметить любой международный праздник.

Важные события в истории 31 июля

1498 - третья экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба открыла остров Тринидад.

1703 - Даниэль Дефо прикован к позорному столбу за преступление "крамольной клеветы" после публикации брошюры политико-сатирических памфлетов, но был забросан цветами.

1815 - Филадельфийская железнодорожная катастрофа (Англия) в результате которой погибло от 13 до 16 человек. Самая первая железнодорожная катастрофа.

1837 - заложено здание (Красный корпус) Киевского университета.

1907 - На Кубе запрещены дуэли.

1910 - На борту канадского лайнера впервые в мире преступник задержан с использованием полицией радио.

1924 - Польское правительство запретило использовать украинский язык в государственных и самоуправляемых учреждениях Западной Украины (Восточной Галиции).

1928 - Впервые на заставке киностудии "Metro-Goldwyn-Mayer" появился рычащий лев. Это был первый звуковой фильм студии "Белые тени южных морей". Забавно, что львиный рык был самым длинным звуком в фильме, так как в нём произнесли лишь одно слово - "Привет!".

1941 - Холокост - физическое уничтожение евреев. Завершение проекта документа T/179 № 461. По указанию Адольфа Гитлера нацистский чиновник Герман Геринг поручает обергруппенфюреру СС Рейнхарду Гейдриху "как можно скорее представить мне общий план административных материальных и финансовых мер, необходимых для выполнения желаемого окончательного решения Еврейского вопроса".

1944 - Погиб писатель-эссеист Антуан де Сент-Экзюпери, Йозеф Менгеле отправляет в газовую камеру Аушвица всех 750 женщин и детей из барака, после того как ему доложили что в этом блоке завелись вши.

1948 - В Нью-Йорке открыт международный аэропорт, позже получивший имя Джона Кеннеди.

1961 - в Израиль прибыл миллионный иммигрант.

1965 - в Великобритании запрещена реклама сигарет на телевидении.

1972 - Правительство Канады приняло решение заменить штрафами тюремное наказание за употребление марихуаны.

1988 - В Бердянске Запорожской области стартовал самый продолжительный в истории СССР рок-фестиваль "Рок-Поп-Шоу’88", на который съехались рок-музыканты со всей страны. Заключительные концерты прошли 7 августа.

1994 - Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом - 6,14 м.

1996 - Федеральный суд Нью-Йорка отменил законодательный акт, ограничивающий свободу слова в интернете.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают 31 июля праздник - предпразднство изнесения древ честного и животворящего Креста Господня, заговенье на Успенский пост. По старому стилю христиане встречают день пaмяти пpeпoдoбнoгo Иoaннa Мнoгocтpaдaльнoгo, Пeчepcкoгo, день пaмяти cвятoгo мучeникa Емилиaнa Дopocтoльcкoгo и день пaмяти cвятoгo мучeникa Иaкинфa Aмacтpидcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 31 июля

Наши предки в этот день ходили в баню - причем, делать это нужно было, соблюдая приметы и обычаи. Важно снять крест, легко поклониться на входе, после себя оставить полотенце, мыло и воду. Все это нужно сделать, чтобы задобрить банника - духа бани, иначе он разгневается и навлечет беды.

Народные приметы о погоде 31 июля:

шишки на ели только сверху - зима наступит поздно;

мухи кусаются - погода испортится;

раки зарываются в песок - к грозе;

листья на березе пожелтели - осень наступит рано.

Категорически запрещают приметы ходить в баню одному или ночью - нечистая сила может напугать. После заката 31 июля вообще лучше не выходить на улицу - рискуете навлечь на себя неприятности. Хозяйкам нельзя подметать пол - есть все шансы вымести удачу из семьи.

Вас также могут заинтересовать новости: