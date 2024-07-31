Праздник 31 июля - День вспоминания любимых книжек, День рождения Гарри Поттера, День необычных музыкальных инструментов, Международный день спасателя на воде, Международный день африканской женщины, Всемирный день рейнджера.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 31 июля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 31 июля
31 июля - 212-й день года (213-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 153 дня.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
31 июля праздник отмечается далеко не в одной стране мира - узнайте, что именно встречают в эту дату в разных государствах:
- День гавайского флага, День авокадо, День дворняги, День сахарной ваты, День "Прыгни в мармеладки", День малинового пирога, День пшеничных подушечек - США.
- День донора - Иран.
- День казначейства - Польша.
- День воинов - Малайзия.
- День начала революции - Конго.
- День отца - Доминиканская Республика.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране 31 июля нет никаких национальных торжеств - по желанию можно отметить любой международный праздник.
Важные события в истории 31 июля
- 1498 - третья экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба открыла остров Тринидад.
- 1703 - Даниэль Дефо прикован к позорному столбу за преступление "крамольной клеветы" после публикации брошюры политико-сатирических памфлетов, но был забросан цветами.
- 1815 - Филадельфийская железнодорожная катастрофа (Англия) в результате которой погибло от 13 до 16 человек. Самая первая железнодорожная катастрофа.
- 1837 - заложено здание (Красный корпус) Киевского университета.
- 1907 - На Кубе запрещены дуэли.
- 1910 - На борту канадского лайнера впервые в мире преступник задержан с использованием полицией радио.
- 1924 - Польское правительство запретило использовать украинский язык в государственных и самоуправляемых учреждениях Западной Украины (Восточной Галиции).
- 1928 - Впервые на заставке киностудии "Metro-Goldwyn-Mayer" появился рычащий лев. Это был первый звуковой фильм студии "Белые тени южных морей". Забавно, что львиный рык был самым длинным звуком в фильме, так как в нём произнесли лишь одно слово - "Привет!".
- 1941 - Холокост - физическое уничтожение евреев. Завершение проекта документа T/179 № 461. По указанию Адольфа Гитлера нацистский чиновник Герман Геринг поручает обергруппенфюреру СС Рейнхарду Гейдриху "как можно скорее представить мне общий план административных материальных и финансовых мер, необходимых для выполнения желаемого окончательного решения Еврейского вопроса".
- 1944 - Погиб писатель-эссеист Антуан де Сент-Экзюпери, Йозеф Менгеле отправляет в газовую камеру Аушвица всех 750 женщин и детей из барака, после того как ему доложили что в этом блоке завелись вши.
- 1948 - В Нью-Йорке открыт международный аэропорт, позже получивший имя Джона Кеннеди.
- 1961 - в Израиль прибыл миллионный иммигрант.
- 1965 - в Великобритании запрещена реклама сигарет на телевидении.
- 1972 - Правительство Канады приняло решение заменить штрафами тюремное наказание за употребление марихуаны.
- 1988 - В Бердянске Запорожской области стартовал самый продолжительный в истории СССР рок-фестиваль "Рок-Поп-Шоу’88", на который съехались рок-музыканты со всей страны. Заключительные концерты прошли 7 августа.
- 1994 - Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом - 6,14 м.
- 1996 - Федеральный суд Нью-Йорка отменил законодательный акт, ограничивающий свободу слова в интернете.
Какой сегодня церковный праздник
Православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают 31 июля праздник - предпразднство изнесения древ честного и животворящего Креста Господня, заговенье на Успенский пост. По старому стилю христиане встречают день пaмяти пpeпoдoбнoгo Иoaннa Мнoгocтpaдaльнoгo, Пeчepcкoгo, день пaмяти cвятoгo мучeникa Емилиaнa Дopocтoльcкoгo и день пaмяти cвятoгo мучeникa Иaкинфa Aмacтpидcкoгo.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 31 июля
Наши предки в этот день ходили в баню - причем, делать это нужно было, соблюдая приметы и обычаи. Важно снять крест, легко поклониться на входе, после себя оставить полотенце, мыло и воду. Все это нужно сделать, чтобы задобрить банника - духа бани, иначе он разгневается и навлечет беды.
Народные приметы о погоде 31 июля:
- шишки на ели только сверху - зима наступит поздно;
- мухи кусаются - погода испортится;
- раки зарываются в песок - к грозе;
- листья на березе пожелтели - осень наступит рано.
Категорически запрещают приметы ходить в баню одному или ночью - нечистая сила может напугать. После заката 31 июля вообще лучше не выходить на улицу - рискуете навлечь на себя неприятности. Хозяйкам нельзя подметать пол - есть все шансы вымести удачу из семьи.