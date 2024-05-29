Народный праздник 30 мая известен под названиями Исаакий-змеевик, Исакиев день, Змеиный праздник, Андрон с дождем.

Православная церковь Украины 30 мая по новому стилю чтит память игумена Исаакия Далматского. По старому стилю в праздник сегодня чтят апостола от 70-ти Андроника и святую Иунию.

Народный праздник 30 мая обычно был дождливым. Дождь в этот день считался счастливой приметой, предвещающей богатый урожай. Если же было сухо, то ожидали летней засухи и неурожая овощей и зерна.

Согласно народным верованиям, в сегодняшний праздник из нор выползают змеи и собираются на свадьбы, а также агрессивно защищают потомство. В этот период люди старались не ходить в лес, луг, берег водоема и другие места обитания змей, чтобы не столкнуться с рептилиями.

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Если погода была хорошей, то день посвящали огородным работам. Дата считается удачной для посадки бобовых культур. Кроме посевов украинцы пололи сорняки, окучивали картошку, собирали зелень.

Если же праздник 30 мая был дождливым, то день проводили дома и занимались ремонтом или рукоделием. Молодые девушки ходили в гости к подругам и обсуждали последние сплетни.

30 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру проницательные, любопытные, умные. Они хорошо разбираются в людях и быстро замечают недобрые намерения.

Что нельзя делать 30 мая

Повышается риск стать жертвой жульничества или мошенничества. Не стоит покупать б/у товары, перечислять деньги незнакомцам, платить предоплату и давать большие суммы в долг. Также не стоит доверять людям, которые ранее были замечены в обмане.

Нельзя подходить близко к змеям и дразнить их.

Этот день считается пожароопасным, поэтому не стоит разводить костры, сжигать траву и оставлять включенными электроприборы во время грозы.

Ничего не поднимайте с земли сегодня.

Неудачный день для свадьбы.

Приметы погоды 30 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Свиньи роются в земле - к дождливому году.

Совы громко ухают - к похолоданию.

Если небо покрылось тучами, но продолжают летать бабочки и пчелы, то дождя не будет.

Дождь сегодня предвещает богатый урожай овощей и ягод.

Чистый и безоблачный закат сулит улучшение погоды.

Если подул холодный ветер, то начало июня будет холодным.

Кувшинки на реке ушли под воду - к дождю.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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