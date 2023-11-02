Народный праздник 3 ноября известен под названиями Анна Холодная, Илларионов день.

Православная церковь Украины 3 ноября по новому стилю чтит память сестры Владимира Мономаха, принцессы Анны Всеволодовны. Она основала Янчин женский монастырь в Киеве, который не сохранился до наших дней. При нем Анна открыла первую в Киевской Руси женскую школу грамоты, пения и рукоделия.

К началу ноября обычно выпадал первый снег, на улице заметно холодало, а солнце очень редко показывалось за облаками. За это день получил название Анна Холодная.

Наши предки в день Анны занимались рукоделием: ткали и вышивали, валяли из шерсти, изготовляли льняные холсты и нитки. Верили, что рукодельницам в этот народный праздник покровительствует сама святая Анна и благословляет их за трудолюбие.

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Также в праздник 3 ноября собирали поздние ягоды и замораживали их на зиму. Из ягод в этот день готовили варенье, компоты и кисели, добавляли их в начинку для пирогов.

В целом народный праздник 3 ноября считался опасной и трудной датой. В народе говорили, что в эту дату по земле ходила нечисть и смотрит, как живут люди. Чтобы не столкнуться с нечистью, в эту дату старались не выходить на улицу без надобности и не отправляться в далекую дорогу.

По старому стилю церковь 3 ноября чтила память Иллариона Великого. В Илларионов день, по приметам, нельзя отправляться в далекую дорогу. Дороги в этот день считались очень опасными из-за непредсказуемой погоды и грязи.

3 ноября - знак Зодиака

Рожденный 3 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. По характеру именинники этого дня решительные и отважные, очень упорные в достижении своих целей, не любят непрошенных советов. Они не любят заниматься бытом. У рожденных 3 ноября людей непростой характер, но доброе сердце.

Что нельзя делать 3 ноября

Нельзя в этот день отправляться в путешествие в далекую дорогу, особенно если дорога покрыта грязью. Если же поездку отменить нельзя, то перед отправлением рекомендуется прочитать "Отче наш".

Не стоит плохо отзываться о родственниках в этот день, особенно недавно умерших. Также категорически запрещено оставлять мусор у могил.

Ничего не поднимайте с земли в эту дату. На уроненных вещах может лежать порча.

Нельзя в этот день жаловаться на свою судьбу, вспоминать невзгоды и старые обиды, завидовать чужому счастью - иначе ваши проблемы усугубятся.

Приметы погоды 3 ноября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если 3 ноября резко похолодало, то больше теплых дней в ноябре не будет.

Гром в эту дату предвещает богатый урожай в следующем году.

Выпало много снега в этот день - в следующем году уродится много пшеницы.

Если дым из печной трубы поднимается вверх, то погода улучшится, а если стелется над землей, то будет сыро.

Безветренный и солнечный день 3 ноября предвещает улучшение погоды.

Теплый ветер подул - к оттепели.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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