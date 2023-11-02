Православная церковь Украины 3 ноября по новому стилю чтит память сестры Владимира Мономаха, принцессы Анны Всеволодовны. Она основала Янчин женский монастырь в Киеве, который не сохранился до наших дней. При нем Анна открыла первую в Киевской Руси женскую школу грамоты, пения и рукоделия.
К началу ноября обычно выпадал первый снег, на улице заметно холодало, а солнце очень редко показывалось за облаками. За это день получил название Анна Холодная.
Наши предки в день Анны занимались рукоделием: ткали и вышивали, валяли из шерсти, изготовляли льняные холсты и нитки. Верили, что рукодельницам в этот народный праздник покровительствует сама святая Анна и благословляет их за трудолюбие.
Также в праздник 3 ноября собирали поздние ягоды и замораживали их на зиму. Из ягод в этот день готовили варенье, компоты и кисели, добавляли их в начинку для пирогов.
В целом народный праздник 3 ноября считался опасной и трудной датой. В народе говорили, что в эту дату по земле ходила нечисть и смотрит, как живут люди. Чтобы не столкнуться с нечистью, в эту дату старались не выходить на улицу без надобности и не отправляться в далекую дорогу.
По старому стилю церковь 3 ноября чтила память Иллариона Великого. В Илларионов день, по приметам, нельзя отправляться в далекую дорогу. Дороги в этот день считались очень опасными из-за непредсказуемой погоды и грязи.
3 ноября - знак Зодиака
Рожденный 3 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. По характеру именинники этого дня решительные и отважные, очень упорные в достижении своих целей, не любят непрошенных советов. Они не любят заниматься бытом. У рожденных 3 ноября людей непростой характер, но доброе сердце.
Что нельзя делать 3 ноября
Нельзя в этот день отправляться в путешествие в далекую дорогу, особенно если дорога покрыта грязью. Если же поездку отменить нельзя, то перед отправлением рекомендуется прочитать "Отче наш".
Не стоит плохо отзываться о родственниках в этот день, особенно недавно умерших. Также категорически запрещено оставлять мусор у могил.
Ничего не поднимайте с земли в эту дату. На уроненных вещах может лежать порча.
Нельзя в этот день жаловаться на свою судьбу, вспоминать невзгоды и старые обиды, завидовать чужому счастью - иначе ваши проблемы усугубятся.
Приметы погоды 3 ноября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если 3 ноября резко похолодало, то больше теплых дней в ноябре не будет.
- Гром в эту дату предвещает богатый урожай в следующем году.
- Выпало много снега в этот день - в следующем году уродится много пшеницы.
- Если дым из печной трубы поднимается вверх, то погода улучшится, а если стелется над землей, то будет сыро.
- Безветренный и солнечный день 3 ноября предвещает улучшение погоды.
- Теплый ветер подул - к оттепели.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.