В эту дату отмечается Праздник прогульщика и День воспоминания о снеге.

Праздник 3 июня - День воспоминания о снеге, Праздник прогульщика, День "Любовь побеждает все", Всемирный день велосипеда, День рождения парашюта, Всемирный день сидра, День средств защиты от насекомых, Всемирный день косолапости, День олицетворения авторитета.

3 июня - 154-й день года (155-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 211 дней.

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Какой сегодня праздник в мире в Украине

2 июня праздник отмечается далеко не один - разные торжества встречают в разных странах:

День "Слава Богу сегодня понедельник", День яйца, День "Уходите из офиса пораньше", День шоколадно-миндального печенья, День зуда - США .

. Июньский выходной - Ирландия .

. День рождения Королевы - Новая Зеландия.

День вооруженных сил - Намибия .

. День объявления независимости - Черногория .

. День мучеников - Уганда .

. День Западной Австралии - Австралия .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна не отмечает никаких важных дат, поэтому граждане могут присоединиться к любому из международных торжеств.

Важные события в истории 3 июня

1539 - Флорида объявлена территорией Испании.

1784 - Аннаполис (штат Мэриленд) перестал быть столицей США.

1785 - француз Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара, скинув в нём собаку с высоты 300 метров.

1837 - под Лондоном открыт первый в мире ипподром для скачек с препятствиями.

1846 - США отвоевали у Мексики поселение Йерба-Буэна. В январе следующего года оно было переименовано в Сан-Франциско.

1927 - в Греции принята новая конституция.

1938 - Рейхстаг Германии принял постановление изъять все произведения "дегенеративного искусства" (абстракционистов, импрессионистов и т. д.).

1954 - в Сахаре обнаружена гробница древнеегипетского фараона Санхета (примерно 2570 год до н. э.).

1959 - Сингапур принял конституцию и стал самоуправляющимся.

1965 - Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос.

1980 - вследствие сбоя компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны.

1985 - Ватикан и Италия подписали договор о том, что католическая религия лишена статуса государственной в Италии.

2006 - парламент Черногории провозгласил независимость страны.

Какой сегодня церковный праздник

Верующие, которые отмечают торжества по новому календарю ПЦУ, 3 июня чтут день памяти мучеников Лукиллиана и других. По старому стилю отмечается праздник Владимирской иконы Божией Матери, Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Кaccиaнa Угличcкoгo и День памяти святых равноапостольных Константина и матери его царицы Елены.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 3 июня

Наши предки в эту дату сеяли лен и коноплю или хотя бы старались бросить в землю горсть таких семян. Приметы говорят, что сегодня хорошо посадить дерево - растение приживется, а домочадцы привлекут благополучие.

Народные приметы о погоде 3 июня:

жаркая погода - к засухе и неурожаю;

кукушка кукует - к хорошей погоде;

плохая погода 3 июня - осень окажется дождливой;

роса утром - к ранним заморозкам.

Категорически запрещено убирать дома, особенно нельзя вытирать пыль с ламп и других светильников. Также не стоит надевать темные и черные вещи - к ссорам, разногласиям и бедам. Воздержитесь от того чтобы ходить на речку или в лес 3 июня.

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