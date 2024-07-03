В эту дату отмечается День тайной дружбы и Международный день бросания камня.

Праздник 3 июля - День тайной дружбы, Международный день бросания камня, День "Держитесь подальше от солнца", День благодарности воздушному кондиционеру, Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов.

3 июля - 184-й день года (185-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 181 день.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

3 июля праздник отмечается в разных странах по всей Земле - посмотрите, что именно встречают в эту дату:

Видео дня

День государственности штата Айдахо, День шоколадных вафель, День поедания бобов, День жареных моллюсков, День комплиментов отражению, День американского быдла - США .

. Праздник огней - Куба .

. День женщин - Мьянма .

. День биоинженера, День диктора - Аргентина .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране 3 июля отмечается День зенитных ракетных войск Воздушных Сил.

Важные события в истории 3 июля

1608 - французским исследователем де Шампленом основан канадский город Квебек.

1880 - ведущие европейские страны и США подписали Марокканскую конвенцию о признании независимости Марокко.

1885 - украинские эмигранты создали в США товарищество взаимопомощи "Братство святого Николая".

1886 - Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости в 16 км/ч.

1890 - Айдахо стал 43-м штатом США.

1915 - выпущены первые в Турции бумажные деньги.

1917 - в США отменено положение о том, что смотровыми офицерами на американских кораблях могут быть только граждане США.

1928 - в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.

1954 - в Великобритании отменена карточная система.

1960 - конгресс США ввёл запрет на импорт кубинского сахара.

2005 - в Испании вступил в силу закон об однополых браках.

2018 - датские учёные впервые создали искусственный человеческий яичник.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому стилю 3 июля отмечают день памяти мученика Якинта, преподобных Анатолиев, затворников Киево-Печерских. По старому стилю христиане встречают пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Мoдeнcкaя (Кocинcкaя), дeнь пaмяти блaгoвepнoгo князя Глeбa Влaдимиpcкoгo, святителя Мины, епископа Пoлoцкoгo и cвящeннoмучeникa Мeфoдия, eпиcкoпa Пaтapcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 3 июля

В старину наши предки в эту дату уходили на охоту - считалось, что 3 июля можно охотиться на перепелов. Приметы гласили, что человек, вернувшийся с добычей, должен собрать всех соседей и знакомых, чтобы вместе отведать птицу - только тогда следующая охота также будет удачной.

Народные приметы о погоде 3 июля:

идет дождь - плохая погода будет еще 40 дней;

жабы выползают на поверхность - к дождю;

частые и продолжительные раскаты грома - быть грозе;

пауки рвут паутину - будут сильные ветры.

Категорически запрещено в этот день убивать пауков - привлечете беды и несчастья. Нельзя есть орехи и яйца - будут проблемы со здоровьем. Не давайте никому советов, если вас об этом не просят, иначе в итоге останетесь виноватым в неудачном исходе дел.

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