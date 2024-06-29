В эту дату отмечается Праздник объятий и Международный день рыбака.

Праздник 29 июня - Международный день рыбака, Праздник объятий, День поисков кладов и секретов, Международный день грязи, День учреждения Нобелевской премии, День бармена и миксолога, Международный день промышленного дизайна, Международный день тропиков, Международный день осведомленности о сколиозе.

29 июня - 180-й день года (181-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 185 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

29 июня праздник отмечается в разных странах мира - посмотрите, какие именно торжества встречают в эту дату:

Видео дня

День жимолости, День великого американского пикника, День миндального батончика, День вафельницы, День фотоаппарата - США .

. Винная битва - Испания .

. День независимости - Сейшельские острова .

. День инженера - Эквадор .

. Праздник посадки риса - Непал .

. День статистики - Индия .

. День ветеранов - Нидерланды .

. День архитектуры - Германия .

. День семьи - Индонезия .

. День Вооруженных сил - Великобритания .

. День рыбака - Гренада .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна не отмечает никаких важных дат, поэтому по желанию можно отметить любое из национальных торжеств.

Важные события в истории 29 июня

1174 - Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.

1540 - Приста Фрюботтин, жертва охоты на ведьм, сожжена на костре.

1880 - Франция присоединила Таити.

1888 - сделана одна из старейших сохранившихся звукозаписей. Оратория Генделя "Израиль в Египте", исполнявшаяся хором из 4000 голосов на Генделевском фестивале в лондонском Хрустальном Дворце, была записана на усовершенствованный фонограф Эдисона.

1916 - первый полёт самолёта компании "Боинг".

1925 - американец Марвин Пипкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием.

1931 - папа римский Пий XI осудил вынуждение итальянских детей приносить фашистскую присягу.

1945 - СССР и Чехословакия подписали договор о присоединении Закарпатской Украины к УССР.

1949 - в Южной Африке стала претворяться в жизнь политика апартеида: введён запрет на смешанные браки.

1954 - после отказа физика Роберта Оппенгеймера участвовать в создании водородной бомбы ему был закрыт доступ к секретным разработкам.

1956 - Мэрилин Монро вышла замуж за американского писателя Артура Миллера.

1964 - создан пульт дистанционного управления телевизором.

1974 - британский хит-парад возглавил французский исполнитель - Шарль Азнавур с песней She.

1976 - Сейшельские Острова провозглашены независимым государством.

1985 - в Нью-Йорке бывший "Роллс-Ройс" Джона Леннона продан за 2,229 млн долларов.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня православные верующие, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По старому стилю христиане отмечают 29 июня праздник дeнь пaмяти пpe­пo­дoб­нoгo Тиxoнa Луxoвcкoгo, чудoтвopцa Кocтpoмcкoгo, дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Мoиceя Oптинcкoгo и дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Тиxoнa Мeдынcкoгo, чудoтвopцa Кaлужcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 29 июня

Православные приметы сегодня предлагают молиться святому Тихону - к нему обращаются те, кто чем-то напуган или озадачен. Тихон может успокоить душу и подсказать выход из ситуации. Крестьяне в старину 29 июня устраивали толоку - день добровольной помощи. Как правило, это делалось для того чтобы успеть закончить все дела на огороде. В ответ работников кормили обедом.

Народные приметы о погоде 29 июня:

туман вечером - к улучшению погоды;

капли росы на окнах - к дождю;

воробьи ведут себя активно - день будет солнечным;

вороны сидят, повернув клювы в одну сторону - к сильному ветру.

Категорически запрещено 29 июня печь любые изделия и работать с тестом - велика вероятность, что угощение не получится. Христианские приметы запрещают лениться, жаловаться на жизнь и ссориться, чтобы не навлечь беду.

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