Праздник 29 июня - Международный день рыбака, Праздник объятий, День поисков кладов и секретов, Международный день грязи, День учреждения Нобелевской премии, День бармена и миксолога, Международный день промышленного дизайна, Международный день тропиков, Международный день осведомленности о сколиозе.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 29 июня
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 29 июня
29 июня - 180-й день года (181-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 185 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
29 июня праздник отмечается в разных странах мира - посмотрите, какие именно торжества встречают в эту дату:
- День жимолости, День великого американского пикника, День миндального батончика, День вафельницы, День фотоаппарата - США.
- Винная битва - Испания.
- День независимости - Сейшельские острова.
- День инженера - Эквадор.
- Праздник посадки риса - Непал.
- День статистики - Индия.
- День ветеранов - Нидерланды.
- День архитектуры - Германия.
- День семьи - Индонезия.
- День Вооруженных сил - Великобритания.
- День рыбака - Гренада.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна не отмечает никаких важных дат, поэтому по желанию можно отметить любое из национальных торжеств.
Важные события в истории 29 июня
- 1174 - Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.
- 1540 - Приста Фрюботтин, жертва охоты на ведьм, сожжена на костре.
- 1880 - Франция присоединила Таити.
- 1888 - сделана одна из старейших сохранившихся звукозаписей. Оратория Генделя "Израиль в Египте", исполнявшаяся хором из 4000 голосов на Генделевском фестивале в лондонском Хрустальном Дворце, была записана на усовершенствованный фонограф Эдисона.
- 1916 - первый полёт самолёта компании "Боинг".
- 1925 - американец Марвин Пипкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием.
- 1931 - папа римский Пий XI осудил вынуждение итальянских детей приносить фашистскую присягу.
- 1945 - СССР и Чехословакия подписали договор о присоединении Закарпатской Украины к УССР.
- 1949 - в Южной Африке стала претворяться в жизнь политика апартеида: введён запрет на смешанные браки.
- 1954 - после отказа физика Роберта Оппенгеймера участвовать в создании водородной бомбы ему был закрыт доступ к секретным разработкам.
- 1956 - Мэрилин Монро вышла замуж за американского писателя Артура Миллера.
- 1964 - создан пульт дистанционного управления телевизором.
- 1974 - британский хит-парад возглавил французский исполнитель - Шарль Азнавур с песней She.
- 1976 - Сейшельские Острова провозглашены независимым государством.
- 1985 - в Нью-Йорке бывший "Роллс-Ройс" Джона Леннона продан за 2,229 млн долларов.
Какой сегодня церковный праздник
Сегодня православные верующие, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По старому стилю христиане отмечают 29 июня праздник дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Тиxoнa Луxoвcкoгo, чудoтвopцa Кocтpoмcкoгo, дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Мoиceя Oптинcкoгo и дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Тиxoнa Мeдынcкoгo, чудoтвopцa Кaлужcкoгo.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 29 июня
Православные приметы сегодня предлагают молиться святому Тихону - к нему обращаются те, кто чем-то напуган или озадачен. Тихон может успокоить душу и подсказать выход из ситуации. Крестьяне в старину 29 июня устраивали толоку - день добровольной помощи. Как правило, это делалось для того чтобы успеть закончить все дела на огороде. В ответ работников кормили обедом.
Народные приметы о погоде 29 июня:
- туман вечером - к улучшению погоды;
- капли росы на окнах - к дождю;
- воробьи ведут себя активно - день будет солнечным;
- вороны сидят, повернув клювы в одну сторону - к сильному ветру.
Категорически запрещено 29 июня печь любые изделия и работать с тестом - велика вероятность, что угощение не получится. Христианские приметы запрещают лениться, жаловаться на жизнь и ссориться, чтобы не навлечь беду.