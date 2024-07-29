В эту дату отмечается отмечается День спиртоносного дерева и Международный день тигра.

Праздник 29 июля - День спиртоносного дерева, Международный день тигра, День поворачивания налево, Международный день губной помады.

29 июля - 210-й день года (211-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 155 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

29 июля праздник отмечается в разных странах мира - узнайте, что в эту дату встречают в других государствах:

Видео дня

День рождения NASA, День куриных крылышек, День лазаньи, Фестиваль дождливого дня, День пожертвования купленным сыром - США .

. День тайского языка - Таиланд .

. День прославления святого Олафа - Норвегия .

. День Конституции - Молдова .

. День национального гимна - Румыния .

. День службы ВВС - Индонезия .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране 29 июля отмечается День Сил специальных операций.

Важные события в истории 29 июля

1030 - в битве при Стикластадире в Норвегии при попытке вернуть трон погиб свергнутый двумя годами ранее король Олаф Святой (по другой версии, битва произошла 31 августа, но день прославления Олафа Святого принято отмечать именно 29 июля).

1836 - в Париже, на площади Звезды, торжественно открылась Триумфальная арка[9].

1858 - под давлением США, Япония открыла для иностранцев Токио и Осаку.

1907 - сэр Роберт Баден-Пауэлл основал в Великобритании организацию бойскаутов.

1921 - Адольф Гитлер становится лидером НСДАП.

1952 - совершён первый беспосадочный рейс реактивного самолёта через Тихий океан.

1954 - публикация первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец".

1958 - президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

1967 - Американский хит-парад возглавила песня группы The Doors "Light My Fire", сохранявшая первое место в течение трёх недель.

2015 - компания Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 10.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня православные христиане, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают день памяти мученика Калиника. По старому стилю верующие встречают день пaмяти cвящeннoмучeникa Aфинoгeнa Пидaxфoйcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 29 июля

Приметы гласят, что этот день нужно провести в хорошем настроении и совершить как можно больше благих поступков. Считается, что все добро вернется вам сторицей. В старину люди вечером собирали у себя гостей - приглашали друзей и родственников. Предки верили, что гостеприимство 29 июля приносит удачу.

Народные приметы о погоде 29 июля:

вянет морковная ботва - скоро пойдет дождь;

туман - урожай грибов будет хорошим;

желтые облака на закате - к дождю завтра;

полевые мыши едят посевы - зима будет долгой и суровой.

Категорически запрещено 29 июля беспокоить природу - ходить в лес, рубить дрова, собирать ягоды. Высшие силы могут наказать за такое поведение. Нельзя убирать дома и особенно подметать пол - можно вымести удачу. Неудачный день для подработок или поиска работы - деятельность не принесет счастья.

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