Народный праздник 28 октября известен под названиями Параскева Пятница, Ефимий Осенний, Ефимий Пчельник, Ефим Благочестивый

Православная церковь Украины 28 октября по новому стилю чтит память великомученицы Параскевы Пятницы и преподобного Нестора из Киево-Печерских Дальних пещер, а также священномучеников Терентия и Неонилы и их детей. По старому стилю 28 октября церковь почитала преподобного Ефимия Солунского.

Наши предки в народный праздник 28 октября отмечали женский праздник. В Киевской Руси в эту дату чтили святую Парасквеву Пятницу, защитницу женщин и покровительницу домашней работы. Народ верил, что святая мученица помогает трудолюбивым и хозяйственным людям, а лентяев и завистников наказывает.

В праздник 28 октября молились святой Параскеве о семейном счастье, исцелении от болезней, избавлении от душевных травм, здоровье домашнего скота и о легких родах.

Видео дня

Также эту святую считали покровительницей вышивальщиц и ткачих. Женщины в этот народный праздник собирались большой компанией и все вместе занимались рукоделием. За работой обсуждали последние новости и говорили о женихах. В давние времена считалось, что каждая украинка должна уметь вышивать, иначе её не возьмут замуж. Также в этот день пряли и трепали лен.

Молодожены в этот день приглашали в гости родителей, показывали свой быт и угощали пирожками. Зять готовил блюда для тестей, а невестка кормила свекра и свекровь.

Пасечники в начале октября готовили улья к зиме и переносили их в теплое место. Часто к этой дате заменяли пчелиную матку на более молодую.

28 октября - знак Зодиака

Рожденный 28 октября по знаку Зодиака - Скорпион. Именинники этого дня по характеру веселые и легко заражают других позитивом. У них хорошие организаторские навыки. Они тщательно планируют любое дело и продумывают запасные варианты. У них хорошая интуиция и они прекрасно разбираются в людях.

Что нельзя делать 28 октября

Неудачный день для ремонта и строительства. Такие дела могут закончиться неудачей, а тяжелый физический труд в этот день подорвет здоровье.

Женщинам в этот день нельзя прясть, но можно шить и вышивать.

По давним приметам кто в этот день смеется, тот позднее будет много плакать, поэтому 28 октября полагается вести себя сдержанно.

Нельзя купаться, мыть голову, полы и посуду в этот день.

Чистить дымоход 28 октября - к несчастью.

Приметы погоды 28 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в этот день выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая погодная зима, а в следующем году будет богатый урожай хлеба.

Ночью не видно ни одного облака - с скорым заморозкам.

Если домашний скот ведет себя беспокойно, то скоро погода ухудшится.

Куры начали линять - к потеплению.

Если появились мухи и комары, то впереди ещё будут теплые дни.

На калине много ягод уродилось - к морозной и снежной зиме.

Если до этого дня не опали листья с вишни, то тепло ещё продержится некоторое время.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: