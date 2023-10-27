Православная церковь Украины 28 октября по новому стилю чтит память великомученицы Параскевы Пятницы и преподобного Нестора из Киево-Печерских Дальних пещер, а также священномучеников Терентия и Неонилы и их детей. По старому стилю 28 октября церковь почитала преподобного Ефимия Солунского.
Наши предки в народный праздник 28 октября отмечали женский праздник. В Киевской Руси в эту дату чтили святую Парасквеву Пятницу, защитницу женщин и покровительницу домашней работы. Народ верил, что святая мученица помогает трудолюбивым и хозяйственным людям, а лентяев и завистников наказывает.
В праздник 28 октября молились святой Параскеве о семейном счастье, исцелении от болезней, избавлении от душевных травм, здоровье домашнего скота и о легких родах.
Также эту святую считали покровительницей вышивальщиц и ткачих. Женщины в этот народный праздник собирались большой компанией и все вместе занимались рукоделием. За работой обсуждали последние новости и говорили о женихах. В давние времена считалось, что каждая украинка должна уметь вышивать, иначе её не возьмут замуж. Также в этот день пряли и трепали лен.
Молодожены в этот день приглашали в гости родителей, показывали свой быт и угощали пирожками. Зять готовил блюда для тестей, а невестка кормила свекра и свекровь.
Пасечники в начале октября готовили улья к зиме и переносили их в теплое место. Часто к этой дате заменяли пчелиную матку на более молодую.
28 октября - знак Зодиака
Рожденный 28 октября по знаку Зодиака - Скорпион. Именинники этого дня по характеру веселые и легко заражают других позитивом. У них хорошие организаторские навыки. Они тщательно планируют любое дело и продумывают запасные варианты. У них хорошая интуиция и они прекрасно разбираются в людях.
Что нельзя делать 28 октября
Неудачный день для ремонта и строительства. Такие дела могут закончиться неудачей, а тяжелый физический труд в этот день подорвет здоровье.
Женщинам в этот день нельзя прясть, но можно шить и вышивать.
По давним приметам кто в этот день смеется, тот позднее будет много плакать, поэтому 28 октября полагается вести себя сдержанно.
Нельзя купаться, мыть голову, полы и посуду в этот день.
Чистить дымоход 28 октября - к несчастью.
Приметы погоды 28 октября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если в этот день выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая погодная зима, а в следующем году будет богатый урожай хлеба.
- Ночью не видно ни одного облака - с скорым заморозкам.
- Если домашний скот ведет себя беспокойно, то скоро погода ухудшится.
- Куры начали линять - к потеплению.
- Если появились мухи и комары, то впереди ещё будут теплые дни.
- На калине много ягод уродилось - к морозной и снежной зиме.
- Если до этого дня не опали листья с вишни, то тепло ещё продержится некоторое время.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.