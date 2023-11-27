Народный праздник 28 ноября известен под названиями Сойкин день, Гурьев день, Гурий Морозный.

Православная церковь Украины 28 ноября по новому стилю чтит память христианских святых Авиа, Святых и Гурия, а также исповедника Стефана Нового и мученика Иринарха. По старому стилю в этот день начинался Рождественский пост.

Наши предки в этот день наблюдали за сойками и хотели их увидеть. Если сойка залетела в двор 28 ноября, то это считалось счастливой приметой. Птицу старались угостить и клали еду в кормушку. Народный праздник 28 ноября известен как Сойкин день. Женщины в этот день занимались гаданиями на любовь, суженых и здоровье.

Крестьяне в праздник 28 ноября ухаживали за лошадьми - расчесывали их гриву, угощали, чистили копыта и меняли подковы. Также в этот день чистили и утепляли стойла, чтобы лошадям было легче перенести зиму.

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Этот народный праздник издавна считается неудачным для любых поездок и путешествий. В конце ноября дороги покрывались смесью грязи, снега и льда, из-за чего становились непроездными. Если людям все же нужно было куда-то поехать, то с собой в дорогу брали икону.

28 ноября - знак Зодиака

Рожденный 28 ноября человек по знаку Зодиака - Стрелец. Именинники этого дня по характеру эмоциональные и вспыльчивые. Склонны принимать необдуманные решения. Любят приключения и острые впечатления, часто рискуют. Уверены в себе. Рожденные 28 ноября люди очень упрямые.

Что нельзя делать 28 ноября

Если приснился кошмар в ночь с 27 на 28 ноября, то не стоит его замалчивать, иначе он может сбыться.

Мужчинам в этот день нельзя ругаться, повышать голос в разговоре, грубить другим людям и начинать ссору.

Нельзя жадничать и скупиться сегодня.

В этот день запрещено хвастаться, приписывать себе незаслуженные достижения, врать и сплетничать.

Не стоит в этот день переедать.

Приметы погоды 28 ноября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Выпавший в этот день снег пролежит до самой весны.

Много снега на тропинках - к хорошему урожаю в следующем году.

Резко потеплело 28 ноября - вскоре так же резко похолодает.

Чем ниже на деревьях сидят вороны, тем теплее будет в следующие дни.

Если в этот день лютует мороз и сильный ветер, то и на День святого Николая будет ветрено.

Громкое ржание лошадей 28 ноября предвещает улучшение погоды и мягкую зиму.

Дождь или мокрый снег сегодня предвещают морозный май.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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